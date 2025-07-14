En Çok Sevilen Telefonlar Açıklandı! Zirvede Sürpriz Bir Model Var

Geçtiğimiz haftalarda en güçlü Android telefonlar listesi paylaşan AnTuTu bu kez en çok sevilen telefonları açıkladı. Huawei'nin bir telefonu büyük bir başarı elde etti. Listede Ayrıca vivo, Xiaomi, Honor ve Samsung'un telefonlarıa da yer aldı. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülen Huawei Mate 70 Pro+ yüzde 98,51 kullanıcı memnuniyeti oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan telefon 16 GB RAM, 100W hızlı şarj, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon hem şık tasarımı hem de donanımıyla üst düzey bir deneyim sunuyor.

Xiaomi 15S Pro yüzde 97,42 oran ile ikinci sırada konumlandı. Gücünü Xring O1 işlemcisinden alan telefonda 6100 mAh batarya, 90W hızlı şarj teknolojisi, 16 GB RAM, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip.

16 GB RAM'e ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip olan Honor Magic 6 Ultimate, yüzde 97,36 oran ile üçüncü sırada yer aldı. Bu telefonu yüzde 96,82 oran ile Redmi K80 Ultra, yüzde 96,53 oran ile Xiaomi 15 Ultra takip etti.

En Çok Sevilen Telefonlar (Haziran 2025)