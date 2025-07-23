Samsung'un 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Parçalarına Ayrıldı [Video]

Mayıs ayında tanıtılan Samsung Galaxy F56 5G parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Samsung Galaxy F56 5G Parçalarına Ayrıldı

PBKreviews isimli YouTube kanalında Samsung Galaxy F56 5G parçalarına ayrıldı. 8 dakika uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Daha sonra arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer veriliyor.

Samsung Galaxy F56 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy F56 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Galaxy F56 5G'de 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy F56 5G Fiyatı

Samsung Galaxy F56 5G'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 27.999 Hindistan rupisi (13.108 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 30.999 Hindistan rupisi (14.511 TL) fiyata satılıyor.