Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Renault Rakiplerine Fark Attı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışları ile ilgili yeni rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Volkswagen, Toyota, Togg ve Fiat dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 3.970 adet Renault Megane: 2.677 adet Renault Duster: 2.400 adet Toyota Corolla: 2.180 adet Volkswagen Taigo: 2.090 adet Fiat Egea Sedan: 1.888 adet Hyundai i20: 1.875 adet Nissan Qashqai: 1.871 adet Togg T10X: 1.832 adet Hyundai Bayon: 1.722 adet

Türkiye'de 2026 yılının mayıs ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio HB yer aldı. Bu otomobili Renault Megane ve Renault Duster takip etti. Dördüncü sırada Toyota Corolla, beşinci sırada Volkswagen Taigo, altıncı sırada ise Fiat Egea Sedan yer aldı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ise 9. sırada bulunuyor.

Renault Clio HB'nin Mayıs Ayında Pazar Payı Nedir?

Renault Clio HB, geçtiğimiz ay 3 bin 970 satış adedine ulaştı. Clio HB'nin mayıs ayında pazar payı yüzde 6,07 oldu. Bu otomobil, nisan ayında da zirvede konumlanmıştı. Araba nisan ayında 5 bin 174 adet satılmıştı ve o dönem pazar payı yüzde 6,45 seviyesindeydi.

Renault Megane Sedan'ın Mayıs Ayında Pazar Payı Nedir?

Listenin ikinci sırasında konumlanan Renault Megane Sedan, geçtiğimiz ay 2 bin 677 satış adedine ulaştı. C1 segmentinde bulunan otomobilin pazar payı yüzde 4,09 oldu. Otomobil 2026 yılının nisan ayında 3 bin 319 adet satılmıştı. Otomobil o dönemde ayında yüzde 4,14 pazar payına sahipti.

Renault Duster'ın Mayıs Ayında Pazar Payı Nedir?

B7 segmentinde konumlanan Renault Duster, 2026 yılının mayıs ayında 2 bin 400 adet satıldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan otomobilin geçtiğimiz ay yüzde 3,67 pazar payına sahip. Otomobil, nisan ayında 2 bin 262 adet satılmıştı. Arabanın nisan ayında pazar payı yüzde 2,82 seviyesindeydi.

Toyota Corolla'nın Mayıs Ayında Pazar Payı Nedir?

Listenin beşinci sırasında yer alan Toyota Corolla, 2026 yılının mayıs ayında 2 bin 180 adet satıldı. Otomobil bununla birlikte yüzde 3,33 pazar payına sahip oldu. C1 segmentinde yer alan bu araba, nisan ayında 2 bin 262 satış adedine ulaşmıştı. Arabanın o dönemde pazar payı yüzde 2,82 seviyesindeydi.

Editörün Yorumu

En çok satılan arabalar lsiteinin göz önünde bulundurduğumda artık sedanın yanı sıra hatcback ve suv sınıfı araçların da yer aldığını söyleyebilirim. Bu arada listenin ilk üç sırasında Renault markasının otomobillerinin yer alması önemli bir başarı. Mayıs ayının en çok satılan otomobili olan Renault Clio HB, mart ve nisan aylarında da ilk sırada yer almıştı.