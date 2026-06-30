Samsung'un Yeni Akıllı Yüzüğü, İlk Modelde Olmayan Avantajla Gelecek

Akıllı yüzükler henüz akıllı saatler gibi yaygınlaşmadı ancak bu yönde bir eğilim var. Sızıntılara göre Apple gibi teknoloji devleri de giderek büyüyen bu pazara dahil olmayı planlıyor. Samsung zaten Galaxy Ring ile bu pazarı yakaladı. Satışlarla hedeflerine ulaşmayı başardı. Pek çok rakibinin aksine özellikleri bir abonelik hizmeti şartıyla sunmak yerine her kullanıcının mevcut özellikleri kullanmasını sağladı.

Bu önemli avantaj sayesinde Güney Kore merkezli teknoloji devi, akıllı yüzük pazarında kısa sürede etkili isimlerden biri hâline geldi. Aslında 2025 yılında bu akıllı yüzüğün yeni modelini bekliyorduk. En azından söylentiler o yöndeydi. Ama Samsung, 2025 yılını es geçti. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise merakla beklediğimiz bu ürünün yakında iPhone kullanıcılarının da yüzünü güldürecek bir artısı ile tanıtılacağını gösteriyor.

İlk Modeldeki Hangi Eksik Samsung Galaxy Ring 2'de Olacak?

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden biri olan Dr. Hon Pak, Forbes ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda dikkat çeken bir noktaya değinildi. Bilindiği üzere şirketin ilk akıllı yüzük modeli Android cihazlarla sorunsuz şekilde çalışabiliyordu ama söz konusu iPhone'lar olduğunda ne yazık ki destek yoktu.

Bu önemli eksikliğin yeni modelde giderilip giderilmeyeceği büyük bir merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda kendisine de Galaxy Ring 2 ile ilgili en çok merak edilen konu olan "iPhone uyumluluğu" soruldu. Açık bir cevap vermedi ama "Gülümsüyorum ama bir şey söylemem. Sanıyorum ki bazı yeni özellikler ve gelecek haberlerden çok memnun kalacaksınız" ifadesini kullandı.

Bu cümle açıkça bir itiraf niteliğinde görülüyor. Samsung Galaxy Ring 2, büyük bir olasılıkla iPhone'ları da destekleyecek. İlk modeldeki büyük eksiklik böylece kapanmış olacak. Aslına bakacak olursanız bunun iPhone kullanıcıları açısından çok ciddi avantajları olacak.

Galaxy Ring 2'nin iPhone'larla Uyumlu Olması Neden Önemli?

Samsung'un Galaxy Ring 2'yi iPhone'larla uyumlu çalışacak şekilde geliştirmesi, büyük ölçüde Apple ekosistemine bağlı olanlar ama Samsung'un akıllı yüzüğünün sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere Galaxy Ring modelinde bir ekran yoktu. Gün içinde toplanan detaylı verileri görmek için akıllı telefonları kullanmak zorundaydık.

iPhone kullanıcıları, destek olmadığı için bu imkândan yararlanamadı ve bir Android cihazına ihtiyaç duydu. Galaxy Ring 2'de eğer iPhone desteği olursa bu dezavantaj ortadan kalkabilir. Sağlık özellikleri ile toplanan tüm veriler eksiksiz bir şekilde iPhone kullanıcılarına sunulabilir.

Galaxy Ring 2'nin Ekranı Olacak mı?

Hatırlayacak olursanız Ocak 2026'da Rogbid Fusion adlı bir cihaz tanıtıldı. Bu cihaz, akıllı saat ve akıllı yüzük arasında bir yerde konumlanan ürün olarak piyasaya sürüldü. Kutusuyla beraber gelen farklı kayışlarla hem bir akıllı yüzük hem akıllı saat olarak kullanılabiliyor.

Söz konusu örnekten de görebileceğiniz üzere bu tür ekranlı cihazlar daha önce denendi ama soru şu ki ekran olduğunda cihazın pazarda ne olarak konumlandırılacağı konusunda soru işaretleri oluşuyor. O yüzden Samsung, hiç bu yöntemlere başvurmadan klasik akıllı yüzük tasarımlarına bağlı kalacak ve ekrana yer vermeyecektir.

Editörün Yorumu

Her ne kadar henüz çok yaygın kullanılmasa da ben akıllı yüzükleri çok yakından takip ederim. Samsung Galaxy Ring de çok beğendiğim bir modeldi. Galaxy Ring 2'yi de ilk modelden dolayı merakla bekliyorum. Açıkçası iPhone desteği en çok beklediğim özelliklerden biri. Gerçekten sunulması hâlinde iPhone kullanıcılarından da rağbet göreceğini ve dolayısıyla satışların da artabileceğini düşünüyorum.