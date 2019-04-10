Samsung Galaxy J Serisi Artık Tarih Oluyor!

Piyasaya çıktığı dönemde büyük bir ilgi görmeyi başaran Samsung Galaxy J serisi, artık tarihin tozlu raflarına kaldırılmaya hazırlanıyor. Samsung tarafından bu eski Galaxy serisi ile ilgili bazı önemli detaylar da aktarıldı.

2019 yılında Samsung, adeta büyük bir ürün bombardımanı başlattı. Özellikle de Galaxy A serisinde çok fazla ürün piyasaya süren şirket, son hamle olarak Galaxy J serisini Galaxy A ile birleştirmeye karar verdi. Ancak hangi Galaxy J modelinin entegre edileceği ise, şirket tarafından henüz netleştirilmedi.

Samsung Galaxy J serisi Galaxy A80 ve A90 ile birleştirilebilir

Galaxy Fold ile birlikte katlanabilir cep telefonlarında adeta devrim yaratmayı başaran Samsung firması, Galaxy A serisi ile birlikte orta segment tercih eden kullanıcıya hitap etti. Örneğin; Galaxy A30 ve Galaxy A50 gibi modeller, teknik özellik açısından son derece başarılı bulunmuştu. Samsung bu başarıyı yeterli görmemiş olacak ki Galaxy A80 ve A90 modellerini, yakında tanıtma kararı aldı.

Normal şartlarda da Galaxy J serisini kullanan çok az bir kesim kalmıştı. Samsung firmasının bu hamlesinin anlaşılabilir olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılı, şirketlerin ne tür stratejiler izleyiceğinin belirlenmesi açısından oldukça önemli oldu. Apple firmasına ait iPhone ürünlerinde, daha çok 5G kullanılacağı kesinleşti. Huawei ise ağırlığını, kameralara ve katlanabilir ekranlara verecek.

Samsung eğer son anda bir strateji değişikliği yapmazsa, “üst üste ateş etme” yöntemini deneyecek. Sürekli olarak ürün piyasaya çıkaran Samsung, bunlardan en az 3 tanesinde ciddi bir satış patlaması bekliyor. Sizce de Samsung, aldığı bu kararlarla doğru hamleler mi yapıyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz.