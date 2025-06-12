Samsung'un Aşırı Ucuz Telefonuna One UI 7 Güncellemesi Geldi

Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy M33, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini alacak. 3.5 GB boyutundaki yazılım paketi, M336BXXUCFYE5 sürüm koduyla dağıtılıyor ve Mayıs 2025 güvenlik yamalarını içeriyor. Güncelleme şu anda Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde kullanıma sunuldu.

One UI 7.0 güncellemesi sadece görsel iyileştirmeleri değil, Mayıs ayının güvenlik yamalarını da kapsıyor. Günlük kullanımda performansı yeterli olan M33'ün yanı sıra, Samsung'un diğer uygun fiyatlı modellerinden Galaxy A24, A33 ve F34'e de Android 15 desteği gelmişti. Samsung, alt segment modellere verdiği desteği sürdürüyor.

Galaxy M33 One UI 7 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Galaxy M33 sahipleri, Haziran sonu ya da Temmuz başında One UI 7 güncellemesini alacak. Eğer güncellemeyi kontrol etmek isterseniz, akıllı telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne girerek "Yazılım güncellemesi" sekmesine tıklayabilirsiniz. "İndir ve yükle" menüsüne bastığınızda telefonunuzun güncellemeyi alıp almadığını öğrenebilirsiniz.

Galaxy M33 modeli; Exynos 1280 işlemcisi, 6 veya 8 GB RAM seçenekleri ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.6 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. 50 MP ana kamerası ve 5000 mAh bataryasıyla da günlük kullanımda yeterli performans sunan bu telefon, hâlihazırda Türkiye'de yaklaşık 12.000 TL civarında değişen fiyatlarla satılıyor.

One UI 7 Alacak Uygun Fiyatlı Samsung Telefonlar

Samsung, orta segmentteki uygun fiyatlı telefonlara Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini gönderecek. Yeni arayüz güncellemesini alacağı kesinleşen Galaxy A serisi modelleri şöyle: