Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi aldı. İşte yeni güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar!
Samsung marka telefonlara One UI 7 gelmeye devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy A16 modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla beraber bütçe dostu akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.
Samsung Galaxy A16 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı
Samsung, 2024 yılının ekim ayında tanıtılan Galaxy A16 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme 3.2 GB dosya boyutuna sahip.
A165FXXU3BYE8 / A165FOXM3BYE9 / A165FXXU3BYE6 ürüm numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.
Samsung, 2023 yılın eylül ayında satışa sunulan Galaxy A05s, 2023 yılında piyasaya sürülen Galaxy A25 ve 2024 yılında satışa sunulan Galaxy A35 dahil çok sayıda telefon için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlamıştı.
Samsung Galaxy A16 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Exynos 1330
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 200 gram