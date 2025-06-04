Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung marka telefonlara One UI 7 gelmeye devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy A16 modeli için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bununla beraber bütçe dostu akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A16 Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2024 yılının ekim ayında tanıtılan Galaxy A16 modeli için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa'da yayınladı. Çeşitli yenilikler içeren güncelleme 3.2 GB dosya boyutuna sahip.

A165FXXU3BYE8 / A165FOXM3BYE9 / A165FXXU3BYE6 ürüm numarasına sahip güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Samsung, 2023 yılın eylül ayında satışa sunulan Galaxy A05s, 2023 yılında piyasaya sürülen Galaxy A25 ve 2024 yılında satışa sunulan Galaxy A35 dahil çok sayıda telefon için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlamıştı.

Samsung Galaxy A16 Özellikleri