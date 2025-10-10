Samsung'dan 8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon! 50 MP Kameraya Sahip

Samsung, yeni bir Android telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte Galaxy M17 5G isimli telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 GB RAM seçeneği, 90Hz yenileme hızı ve Super AMOLED dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy M17 5G Özellikleri

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci: Exynos 1330 (5 nm)

Exynos 1330 (5 nm) RAM Seçenekleri: 4 GB, 6 GB, 8 GB

4 GB, 6 GB, 8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

Android 15 tabanlı One UI 7.0 Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 25W

25W Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS destekli), 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera (OIS destekli), 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy M17 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 194 gram ağırlığındaki telefon 164,4 x 77,9 x 7,5 mm boyutlarında.

Galaxy M17 5G gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bütçe dostu Android telefonlar Samsung Galaxy A17 ve Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte gelen telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Mali-G68 MP2 GPU'nun yer aldığı telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamear, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Samsung Galaxy M17 5G Fiyatı