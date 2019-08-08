Samsung Galaxy Note 10 Neden Bu Kadar Pahalı?

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus inceleme videosunda cihazın tüm detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Özellikleri ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan akıllı telefon, buna rağmen Türkiye fiyatıyla bir hayli tartışılıyor.

Bu videomuzda, Samsung Türkiye Mobil Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ile şirketin yeni amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Galaxy 10 Plus’ın neden bu kadar pahalı olduğunu konuştuk.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 7 Ağustos’ta ABD’nin New York şehrinde düzenlediği etkinlikte, Galaxy Note ailesinin yeni üyeleri Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus’ı görücüye çıkardı.

Yılın en iddialı amiral gemisi modellerinden Galaxy Note 10, özellikleri kadar fiyatıyla da bir hayli konuşuldu. Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi, Galaxy Note 10 9.899 TL, Galaxy Note 10 Plus ise 11.399 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa çıkacak.

Peki, Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı neden bu kadar pahalı? Tamindir.com olarak, sizler için yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Galaxy Note 10 serisini Samsung Türkiye Mobil Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ile konuştuk.

Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Öztekin, Galaxy Note 10’un çok tartışılan Türkiye fiyatını da değerlendirdi.

Samsung Türkiye Mobil Birimi Strateji ve Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ile gerçekleştirdiğimiz ropörtajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.