Eski Amiral Gemisi Telefon mu, Yeni Orta Segment Telefon mu? Hangisini Almalısınız?

Yeni bir telefon almak isteyen kişilerin kafasında pek çok soru vardır. İyi kameralı mı olsun yoksa şık bir tasarım mı? Hızlı bir işlemci mi yoksa yüksek bir batarya kapasitesi mi? Bu tarz sorular eminiz ki herkesin aklını kurcalıyordur peki eski amiral gemisi telefon ile yeni orta segment telefon arasında kalırsanız naparsınız?

Bu yazımızda sizler için eski amiral gemisi telefon mu yoksa yeni orta segment telefon mu almak daha mantıklı birlikte karar vereceğiz. Öncelikle eski amiral gemisi telefon ile yeni orta segment telefonların artılarını ve eksilerinden bahsedelim. Daha sonrasında da karar aşamasına geçelim.

Eski Amiral Gemisi Telefonların Avantajları

Daha İyi donanım ve yüksek performans

Üst düzey kamera kalitesi

Premium tasarım ve malzeme kalitesi

Bilinirlik ve dikkat çekme

Amiral gemisi telefonlar eski bile olsa kendi döneminin en yüksek teknolojisi ve imkanı ile üretilmiş cihazlardır. Hal böyle olduğundan bu telefonların içinde en iyi donanımlar bulunur. Bu donanımlar yeni telefonlardan bile iyi performans verebilirler. Eğer yüksek performans istiyorsanız eski bile olsa döneminin amiral gemisi telefonlarına göz atmalısınız.

Bu telefonların kamera kalitesi çok iyidir. Elbette güncel telefonlar yazılım ile aradaki farkı kapatabiliyor olsa da ham güç anlamında eski amiral gemisi telefonlar muhteşem kalitede fotoğraf çekebilirler. Eğer fotoğraf kalitesinde ortalamanın üzerinde bir sonuç bekliyorsanız eski iyi telefonlara göz atabilirsiniz.

Bu tarz telefonları elinize aldığınızda çok iyi hissedersiniz. Pahalı, lüks ve kaliteli hissettirmeleriyle bilinen bu telefonlar size genel anlamda iyi bir kullanım tecrübesi sağlar. Malzeme kalitesi çok iyi olduğu için uzun vadeli kullanımda sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Eski amiral gemisi telefonlar, bir dönem çok popüler olduğu için herkesin aklına kazınmıştır. Hal böyle olduğundan tek bir bakışta pek çok kişi telefonunuzun markasını ve modelini bilebilir. Bu da sizi pek çok ortamda iyi hissettirebilir.

Eski Amiral Gemisi Telefonların Dezavantajları

Yazılım güncellemelerinin sınırlı olması

Pil ömrü ile alakalı sorun yaşanabilir

Garanti ve destek sorunları

Yeterince ucuzlamamış olmaları

Yazılım, günümüzde artık donanımlardan bile daha önemli bir konu haline geldi. Çok iyi özelliklere sahip olan eski bir telefon alsanız bile yeni yazılım güncellemelerine erişemiyor olmak çok sinir bozucu. Bazı telefon üreticileri eski telefonlarına bile güncelleme getirebiliyor -ki bu böyle olmalı- ancak büyük çoğunluk buna uymuyor ve eski telefonlarına desteği kesiyor.

Uzun süre kullanılmamış, kutuda beklemiş bir telefonun bataryası ile alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni telefonların da bataryaları epey iyi oluyor. Bu nedenle eski bir amiral gemisi telefon aldığınızda batarya ile alakalı sorun yaşayabilirsiniz. Kesin yaşayacaksınız diyemeyiz ancak her zaman böyle bir ihtimal var.

Yeni Orta Segment Telefonların Avantajları

Güncel yazılım ve teknoloji

Yüksek pil ömrü ve kapasitesi

Rekabetçi fiyat

Yeni orta segment telefonların en önemli avantajı hiç şüphesiz ki güncel yazılım ve teknolojilerle donatılmasıdır. Piyasaya yeni sürülmüş pek çok telefon güncel bir yazılıma sahiptir ve uzun bir süre daha bu durumu koruyabileceği kesindir. Bune ek olarak yeni gelen pek çok telefon yapay zeka entegrasyonu ile geliyor. Yapay zeka çağında yaşadığımızı düşünürsek bu durumdan mahrum kalmak istemeyebilirsiniz.

Cep telefonlarındaki en güzel gelişme ise hiç şüphesiz batarya kapasiteleridir. Her geçen yıl daha yüksek batarya kapasitesine sahip cihazlarla karşılaşıyoruz. Bu durum epey sevindirici. Eğer batarya konusu sizin için çok önemliyse kesinlikle güncel telefonlara yönelmelisiniz.

Pek çok kullanıcı bu tarz telefonlara fiyatı yüzünden yöneliyor. Güncel telefonlar daha sık ve kayda değer oranda indirime girebiliyor. Pek çok kampanya ile bu telefonlara sahip olmak daha avantajlı olabiliyor. Pek çok kullanıcının bütçesi amiral gemisi telefonlara yetmediği için bu cihazlar tercih sebebi oluyor.

Yeni Orta Segment Telefonların Dezavantajları

Vasat performans

Her şeyinin iyi olmaması

Daha hızlı eskimesi

Şu bir gerçek ki, orta segment telefonların orta segment olmasının bir nedeni var. O da ortalama bir performansa sahip olmaları. Ne yazık ki uygun fiyata iyi bir ürün bulmak imkansız. Bu nedenle orta segment bir telefon tercih etmek performanstan ödün vermek anlamına geliyor.

Orta segment telefonlarda maalesef her şey tam istediğiniz gibi olamıyor. Kamerası iyi olanın tasarımı hoşunuza gitmeyebiliyor. Ya da yüksek bataryaya sahip bir telefonun ekranı iyi olmayabiliyor. Eğer ki orta segment bir telefon alacaksanız bir şeylerden ödün vermeniz gerekiyor diyebiliriz.

Orta segment telefonların devri amiral gemisi telefonlara göre daha erken geçiyor. Teknoloji sürekli gelişirken elinizdeki amiral gemisi telefonlar hala kullanışlı olabilirken orta segment telefonların gücü birkaç yıl içerisinde sönük kalabiliyor.

Sonuç

Kendi ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve bütçeniz doğrultusunda, bu yazdıklarımızı göz önünde bulundurarak siz de Eski amiral gemisi telefon mu yoksa yeni orta segment telefon mu karar verebilirsiniz.

Yoğun oyun oynama veya profesyonel düzeyde fotoğraf/video çekimi gibi spesifik ihtiyaçlarınız varsa eski bir amiral gemisi daha uygun olabilir. Günlük kullanım ve güncel yazılım desteği önceliğinizse yeni bir orta segment telefon daha iyi bir seçenek olabilir.

Eğer bütçeniz sınırlıysa ve en iyi fiyat/performans telefonlarına göz diktiyseniz yeni bir orta segment telefon daha mantıklı olabilir. Yeni teknolojilere erişim sizin için önemliyse bu özellikleri destekleyen yeni bir orta segment telefonu tercih etmek daha iyi olabilir.

Eski amiral gemisi telefon mu yoksa yeni orta segment telefon mu sorusuna cevap aradığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz şu an bir telefon alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Siz şu an eski bir amiral gemisi telefon mu kullanıyorsunuz yoksa güncel bir orta segment telefon mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.