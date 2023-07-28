Samsung Galaxy Ring’ i Bekleyenlere Üzücü Haber!

Giyilebilir cihaz teknolojisinde adından sıkça söz ettiren Samsung, uzun zamandır Galaxy Ring üzerinde çalışmalar yürütüyor. Parmağa takılan akıllı bir yüzük olarak tasarlanan ürünün yakın zamanda piyasadaki yerini alması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl patent dosyalarının süreciyle başlayan çalışmalar, hâlâ bir sonuca varamadı.

Çıkan son haberlere göre marka başvurusu ve patent alma işlemlerinin uzun sürmesinin ardından bir de tıbbi onay sürecini beklemek gerekecek. Sağlık ile ilişkili birçok özelliği içinde barındıracağı için ürünün tıbbi onay almadan piyasaya çıkması mümkün değil.

Tıbbi onay sürecinin yaklaşık 10-12 ay kadar süreceği düşünülüyor. Tıbbi onay alındıktan sonra ürün geliştirme çalışmalarına başlanacak. Bu çalışmanın da en az 8 ay süreceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla cihazın piyasaya çıkış tarihi 2025 yılını bulacak gibi görünüyor.

Galaxy Ring' in seri üretime geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki ay belli olacak.

Akıllı Yüzüğün Özellikleri Neler Olacak?

Parmağınıza takıp vücudunuz hakkında anlık bilgiler elde edebileceğiniz cihazın birbirinden farklı birçok özelliği olacak. Bunlardan bir tanesi nabız sensörü sayesinde anlık nabız ölçümü yapabilecek olması.

Aynı zamanda cihazın EKG (Elektrokardiyografi) ölçümü yapabileceği de önemli bilgiler arasında. Kalp aktivitesi, uyku takibi, stres seviyesi ölçümü ve adım sensörü ile Galaxy Ring, vücudun sağlığını takip etmek adına işlevsel bir cihaz olmayı hedefliyor.

PPG (Fotopletismografi) ve EKG (Elektrokardiyografi) sensörlerinin kullanıma sunulabilmesi için tıbbi onaydan geçmesi gerekecek.

Akıllı yüzükler, akıllı saatlere kıyasla kullanıcının vücuduna daha sıkı bağlı olduğu için daha doğru ölçümler yapabilir. Ancak parmaklardan akan kan, bileklerdekinden daha zayıftır ve parmakları çok sıkı saran bir yüzük, ölçümde hatalara neden olabilir.

İşte tüm bunların araştırılması ve ortaya güvenilir bir cihazın çıkabilması için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

Siz bu akıllı yüzük hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.