Samsung'un Gizli Silahı Başarılı Olursa Snapdragon'u Tahtından Edebilir

Samsung ve Qualcomm arasındaki iş birliği çok yakında sonlanabilir. Uzun zamandır başta Galaxy S serisi olmak üzere birçok akıllı telefon modelinde Qualcomm'un işlemcilerini kullanan Samsung'un yakın gelecekte bu stratejisini değiştireceği iddia ediliyor. Şirketin bir sonraki hamlesi ise Galaxy S26'ların yüzde 25'inde kullanılacak Exynos 2600'ün başarısına bağlı.

Exynos İşlemcilerin Batışı ve Yükselişi

Samsung, Exynos markası altında uzun yıllardır kendi mobil işlemcilerini geliştiriyor. Ancak şirketin bu alandaki performansı beklentilerin gerisinde kaldı. Enerji verimliliği, ısınma ve performans açısından sorun yaşayan Exynos işlemciler, özellikle üst segment cihazlarda hem kullanıcıları hem de Samsung'u hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sorunlar nedeniyle şirket, birkaç yıl önce Galaxy S serisinde stratejisini değiştirerek Exynos yerine Snapdragon işlemcilere ağırlık verme kararı aldı. Ancak Exynos projesi tamamen rafa kaldırılmadı. Özellikle girişi seviyesi ve orta sınıf Galaxy modellerinde bu işlemcileri görmeye devam ettik.

Şirket ayrıca Exynos'u daha iyi hale getirmek için de pek çok çalışma yaptı. Örneğin Samsung, son birkaç yıl içerisinde alanında uzman pek çok yeni mühendisi Exynos projesine dahil etti. Ayrıca AMD ile bir iş birliği yaparak RDNA mimarisine sahip GPU'ları Exynos işlemcilere kazandırdı.

Ar-Ge süreçlerine milyarlarca dolar harcayan Samsung, buna ek olarak üretim tesislerini de modernleştirdi. Uzmanların görüşü ise şirketin tüm bunları orta sınıf cihazlar için yapmadığını ve asıl hedefin Galaxy S serisinde dışa bağımlılığı bitirmek olduğu yönünde.

Samsung ve Qualcomm'un Yolları Ayırabilir

Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy S26 serisini tanıtacak.Bildiğiniz üzere söz konusu serisi ağırlıklı olarak Qualcomm 8 Elite Gen 5 işlemci ile karşımıza çıkacak. Ancak şirket, ürettiği telefonların yüzde 25'inde Exynos 2600 kullanacak. İddialara göre bu bir test olacak.

Belirttiğimiz üzere üretilan Galaxy S26 modellerinin sadece yüzde 25'i Exynos 2600'ü kullanacak. Söz konusu cihazlar Samsung'un anavatanı olan Kore'de satılacak. Sızıntılar, Exynos 2600'ün sadece S26 ve S26+ ile sınırlı olacağını gösteriyor.

Ultra'da neden olmadığı ise belirsiz. Muhtemelen Samsung, Exynos 2600'ün başarısına bağlı olarak Qualcomm ile çalışmayı bırakacak ya da ciddi düzeyde azaltacak. İddialar Exynos 2600'ün başarılı olması durumunda Exynos 2800 ile Qualcomm'un devreden çıkacağı yönünde.

Üstelik bu Samsung'un ilk yol ayrılığı iddiası değil. Sızıntılar, şirketin AMD ile de benzer bir süreç içerisinde olduğunu ve çok yakında kengi GPU'larını tek başına geliştireceği yönünde.