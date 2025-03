Samsung'dan Eski Telefonlara One UI 7 Müjdesi

Samsung, One UI 7 güncellemesinin 7 Nisan'dan itibaren mevcut Galaxy modellerine yayınlanacağını duyurdu. Şirket, güncellemeyi alacak ilk cihazların listesini de paylaştı. Listede, S24 ve S23 serilerinden altı modelin de aralarında bulunduğu toplam 20 cihaz yer alıyor.

Ancak bu durum, özellikle nispeten eski Galaxy modellerini kullananlar arasında hayal kırıklığına ve tepkilere neden oldu. Neyse ki Samsung eski modellerini unutmadı. Son ortaya çıkan bilgilere göre aralarında S22 ve S21 serilerinin de olduğu pek çok eski Galaxy modeline Android 15 tabanlı One UI güncellemesi yayınlanacak.

Samsung Galaxy S21, S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 de One UI 7 Güncellemesi Alacak

Samsung, bir süre önce kendi blog sayfasında One UI 7'nin çıkış tarihi müjdesini tüm dünya ile paylaştı. Türkçe dahil şirketin faaliyet gösterdiği her ülkede yayınlanan bu yazı, One UI 7 hakkında bazı bilgiler ve güncelleme alacak telefonların listesini içeriyordu.

Söz konusu blog yazısı hemen hemen tüm dillerde birbirine oldukça benzer olsa da Samsung Singapur'un sayfasında durum biraz farklı. Buradaki paylaşıma göre mevcut 21 cihazlık listeye ek olarak Galaxy S22 serisinden üç model, Galaxy S21 serisinden üç model, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 de güncelleme alacak.

Söz konusu modellerden en eskisi olan Galaxy S21 serisi Ocak 2021'de tanıtıldı ve lansmanının üzerinden dört yıldan fazla geçti. Bu nedenle nispeten eski olan bu modelin güncelleme alması oldukça önemli. Söz konusu cihazlar için güncelleme tarihi olarak ise 14 Nisan verildi.

Ancak belirtmekte yarar var ki eski telefonlar için One UI 7 güncellemesi alacak olmak Galaxy S25 ile aynı özelliklere sahip olacakları anlamına gelmiyor. Ne yazık ki yapay zeka gibi konularda yapılan hızlı atılımlar akıllı telefon üreticilerini zora soktu. Eski ve hatta mevcut donanımlar bile yeterli gelmeyebiliyor.

Örneğin Apple Intelligence duyurulduğunda sadece iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için duyuruldu. Diğer modeller de iOS 18 güncellemesi alsa da çoğu iPhone önemli özelliklerden mahrum kaldı. Bu nedenle yıllar önce çıkmış Galaxy S21 gibi telefonlar için de durum benzer olabilir. Elbette ki bu bir ihtimal ve doğru olup olmadığını görmek için beklememiz gerekiyor.