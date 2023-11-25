Samsung Galaxy S21 Serisi Android 14 Güncellemesine Kavuşuyor!

Samsung, kararlı OneUI 6.1 tabanlı Android 14 işletim sistemini geçen hafta uygun cihazlara sunmaya başladı. Şimdiye kadar güncelleme beşinci nesil Galaxy Z serisi katlanabilirler, Galaxy S23 FE, Galaxy A54 ve Galaxy A34 5G'ye ulaştı.

Samsung şimdi de Avrupa pazarlarındaki Galaxy S21 serisi kullanıcılarına en son yazılım güncellemesini sunuyor. Akıllı telefonlar 2021 yılında OneUI 3.1 tabanlı Android 11 ile kutudan çıkmıştı. Şu anda ise OneUI 5.1 ile Android 13 üzerinde çalışıyor.

Android 14 (Onue UI 6.1) Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Çok sayıda Galaxy S21 serisi kullanıcısına güncelleme ulaştığını bildiriyor. En son yapının ürün yazılımı sürümü G991BXX U9FWK2 / G991BOXM9FWK2 / G991BXXU9FWK2 olarak geçerken, boyutu ise 2.28 GB civarında, Güncelleme aynı zamanda Kasım ayı güvenlik güncellemesini de içeriyor.

Avrupa'daki kullanıcılar Ayarlar > Sistem Güncelleme > İndir ve Yükle yolunu izleyerek en son yazılım sürümünü kontrol edebilirler.

Samsung, lansman sırasında Galaxy S21 serisi için dört yıllık yazılım güncellemesi sözü vermişti. En son OneUI 6.1 tabanlı Android 14, üçüncü büyük işletim sistemi güncellemesi, bu nedenle Galaxy S21 serisinin önümüzdeki yıl Android 15 güncellemesini de almasını bekliyoruz.

Peki siz hangi Samsung modelini kullanıyorsunuz? Telefonunuza Android 14 güncellemesi geldi mi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.