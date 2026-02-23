Galaxy S22 Sahiplerinin Başı Belada: Şimdi Ne Olacak?

Samsung’un ana gündemi 25 Şubat’ta tanıtılacak ve tüm detayları (kutu açılışı dahil) şimdiden sızdırılmış olan Galaxy S26 olsa da, şirket eski amiral gemisi modelleri için güncellemeleri sürdürüyor. Ancak 2022’nin Şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S22 sahipleri için son güncelleme pek de iyi sonuçlar doğurmadı.

Geçen ay yayınlanan rutin güvenlik yamasının ardından birçok kullanıcı ciddi yazılım problemleri yaşamaya başladı. Bootloop (sürekli yeniden başlama), başlatıcı (launcher) çökmeleri, sistem donmaları ve hızlı pil tüketimi en sık dile getirilen şikâyetler arasında yer alıyor.

Güncelleme Sonrası: Galaxy S22 Bootloop, Donma ve Pil Sorunu!

Sorunların yaygınlığı, geçici çözümleri büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle Samsung’dan resmi bir düzeltme gelene kadar Galaxy S22 kullanıcılarının beklemekten başka seçeneği yok gibi görünüyor. Serinin üç ayda bir güncelleme aldığı düşünüldüğünde, Mayıs ayını beklemeden bir acil yama yayınlanması gerekebilir.

Şikayetler yaklaşık iki hafta önce artmaya başladı ve son günlerde daha da yoğunlaştı. Reddit’te iki gün önce açılan bir başlık tek başına 140 yoruma ulaşarak sorunun boyutunu gözler önüne serdi. Bazı kullanıcılar hiçbir problem yaşamadıklarını belirtse de, çok sayıda kişi cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini söylüyor.

Sorunun kaynağı henüz netlik kazanmış değil. Cihazı açabilen bazı kullanıcılar, One UI başlatıcısını manuel olarak güncelleyerek problemi çözdüklerini ifade ediyor. Diğerleri ise eskiyen bataryalardan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Hatta bazı cihazların uzun süre açılmayıp kendiliğinden normale döndüğü de belirtiliyor.

Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak mevcut tablo, yukarıda belirttiğimiz üzere şirketin S22 serisi için plan dışı bir güncelleme yayınlamak zorunda kalabileceğine işaret ediyor.