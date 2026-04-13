Lenovo'dan Çok Güçlü İşlemcili Oyun Telefonu Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Lenovo, yıllar sonra yeni bir oyun telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Legion Y70 2026 isimli telefonun tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Çok yakında tanıtılması beklenen cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Lenovo Legion Y70 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Legion Y70 2026, mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Aynı isme sahip olan bir önceki model, 2022 yılında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70 2026'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Legion Y70 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Legion Y70 2022 için 434 dolar (19 bin 409 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70 2026, 460 dolar (20 bin 573 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Lenovo Legion Y70 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

Lenovo Legion Y70 2026'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun ynei telefonu, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modelinde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda OLED ekran ve 1500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. OLED ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekranda renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Lenovo Legion Y70 2026'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 görebiliriz. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Oyun gibi ağır işlerde 4.6 GHz hızındaki işlemciler, video izleme ve internette gezinme gibi işlemler için 3.62 GHz hızındaki işlemciler devreye giriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70 2026'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70 2026'da 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Önceki modelde ise 50 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 16 megapiksel üzeri bir ön kamera görebiliriz.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Legion Y70 2026 dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Oyun telefonu olduğundan dolayı bence gelişmiş bir soğutma sistemi de yer alacaktır. Ayrıca yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirtelim. Bu, akıcı ekran deneyimi sağlayacak.