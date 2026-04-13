Xiaomi Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Redmi A7 Pro 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte Redmi A7 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Unisoc tarafından geliştriilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi A7 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Unisoc T8300

RAM: 4 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 32 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6300 mAh

Kablolu Şarj: 15W

Parmak İzi Sensörü: Var.

Çift SIM: Destekliyor.

Boyut: 171,56 x 79,47 x 8,15 mm

Ağırlık: 210 gram

İşletim Sistemi: Android 16, Xiaomi HyperOS 3

Redmi A7 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T8300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemlere kıyasla hem daha verimli çalıştığını hem de daha yüksek performansa sahip olduğunu belirtelim. Bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Unisoc T8300 daha önce Nubia Air ve Nubia Neo 3'te de tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Redmi A5'te ise Unisoc T7250 işlemcisi mevcut.

Redmi A7 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Redmi A7 Pro 5G, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi A5'te 6,88 inç ekran boyutu, 720x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.

Redmi A7 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve belge taramak gibi işlemler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie yapmak ve görüntülü görüşmek gibi işlemle için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi A5'in aynı kamera çözünürlüklerine sahip olduğunu belirtelim.

Redmi A7 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Redmi A7 Pro 5G, 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, standart kullanımda telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği mevcut. Serinin önceki modeli Redmi A5'te ise 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği tercih edilmişti.

Redmi A7 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi A7 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A7 Pro 5G Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi A7 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 123 dolar

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 134 dolar

Redmi A7 Pro 5G'ün 123 dolar olan başlangıç ücreti, 5 bin 501 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Redmi A7 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Redmi A7 Pro 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyatlı telefonda yüksek yenileme hızı, orta sınıf işlemci ve yüksek batarya kapasitesinin yer almasının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.

Telefonun hem internette gezinmek gibi günlük kullanımda hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada Redmi A7 Pro 5G standart kullanımda uzun pil ömrü sunacaktır. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.