GTA 6 Yüzünden Bu Açık Dünya Oyunu Ertelenebilir

Oyuncuların 2026 yılında piyasaya sürülmesini beklediği çok sayıda oyun bulunuyor ancak içinde bulunduğumuz bu yılın diğerlerinden önemli bir farkı bulunuyor. Rockstar Games'in 13 yıldır beklenen Grand Theft Auto VI isimli oyunu da yılın sonuna doğru çıkışını gerçekleştirecek. Oyun pazarında dengeleri altüst etmesi beklenen yapım, oyun şirketlerini de kara kara düşündürmeye başladı.

Geçen yıl birçok oyunun GTA 6 dolayısıyla çıkış tarihinin daha erken ya da ileri bir tarihe çekilebileceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Playground Games tarafından geliştirilen açık dünya oyununun da beklenenden daha genç piyasaya sürülebileceği ortaya çıktı.

GTA 6 Yüzünden Hangi Açık Dünya Oyunu Ertelenecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre Fable, Rockstar Games'in geliştirdiği, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği GTA 6 yüzünden ertelenebilir. Bilindiği üzere bu oyunun normalde 2026 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek olması, yayıncının planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Diğer yandan geliştirme sürecinin beklendiği gibi gitmemesi gibi ihtimaller de masaya yatırılmış durumda. Oyunun hedeflenen çıkış dönemine kadar tamamlanamaması durumunda 2027 yılına ertelenmesi üzerinde duruluyor. Yani yayıncı açısından şu an iki risk bulunuyor. Bunlardan biri, tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından GTA 6, diğeri ise planların beklendiği gibi gitmemesi. Her ikisi de oyunu oynamak için daha uzun süre beklenmesine neden olma potansiyeli taşıyor.

Fable Ertelenirse Ne Olur?

Fable'ın ertelenmesi, en azından yayıncı açısından çok büyük bir sorun değil. Şirket, yatırımcıları memnun etmek için sadece Fable'a bel bağlamadı. Bununla birlikte daha birçok yapımı bulunuyor. 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Forza Horizon 6, bunların başında geliyor. Diğer yandan Halo: Combat Evolved gibi projeler üzerinde de çalışmalara devam ediliyor.

Elbette ki bu oyunlar, Fable'dan çok daha farklı dünya ve oynanış sunuyor. Örneğin yakında yarış oyunları arasında yerini alacak Forza Horizon 6, kusursuz bir yapım gibi görünebilir ama nihayetinde bir yarış oyunu. Fable'ın kitlesinin RPG sevdiğini göz önüne aldığımızda beklentileri tam olarak karşılamayabilir. Tabii, söz konusu oyuncu beklentilerinden ziyade elde edilecek gelir olduğunda Fable'ın ertelenmesi nedeniyle oluşacak boşluk, Forza Horizon 6 ile doldurulabilir.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Rol yapma oyunları arasına katılmaya hazırlanan Fable, sizi büyük bir maceraya çıkaracak. Açık dünyada istediğiniz gibi dolaşabileceksiniz, kendi karakterinizi oluşturup onun hayatının nasıl ilerleyeceğini belirleme imkânına sahip olacaksınız. Her yaptığınız seçim, karakterinizin yolculuğunu şekillendirecek. Ayrıca kimin dostunuz kimin düşmanınız olacağı üzerinde de büyük öneme sahip olacak.

Karakterinizin itibarı, diğerleri tarafından nasıl karşılanacağınız üzerinde büyük rol oynayacak. Öte yandan yakın dövüş, uzak dövüş ve büyüler arasından dilediğinize başvurup düşmanları alt edebileceksiniz. Toprak sahibi ya da demirci olarak servet kazanabileceğiniz ve çevredeki karakterler ile etkileşim kurabileceğiniz bu oyunun dolu dolu bir dünyası olacak.

Editörün Yorumu

Yeni gelişme, Fable'ın çıkışını uzun zamandır bekleyen biri olarak benim açımdan da epey can sıkıcı oldu. Elbette ki bu oyunun ciddi bir maliyeti bulunuyor ve satışların düşük kalmasına neden olabilecek bir hamlede bulunulmaması için çok dikkatli olmak gerekiyor. GTA 5 piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasına nasıl bir etkisi olduğunu görmüştük. Bu oyunun arkasındaki şirket de benzer durum yaşamamak için erteleme yoluna başvurmak isteyebilir. Oyuncular açısından her ne kadar moral bozucu olsa da bu adımı haklı buluyorum.