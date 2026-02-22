Tanıtıma 3 Gün Kala: İşte Galaxy S26 Ultra Renk Seçenekleri!

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğini 25 Şubat’ta gerçekleştireceğini artık hepimiz biliyoruz. Samsung Galaxy S26 ailesinin tanıtılacağı bu etkinliğe sayılı günler kala genel tabloya baktığımızda, telefonların tüm teknik özelliklerinin ve hatta tasarım detaylarının büyük ölçüde sızdırıldığını görüyoruz.

Serinin en çok merak edilen modeli ise tahmin edilebileceği üzere en gelişmiş versiyon olan Galaxy S26 Ultra. Samsung’un yeni amiral gemisini satın almak isteyenler, dört farklı renk seçeneği arasından tercih yapabilecek.

Galaxy S26 Ultra'nın İnternete Özel Renk Seçenekleri!

Bu renkler; Siyah, Kobalt Moru, Gökyüzü Mavisi ve Beyaz olarak sıralanıyor. Ana renk paletine ek olarak her yıl olduğu gibi Samsung’un resmi internet mağazasına özel bazı alternatif renk seçenekleri de sunulacak.

Yeni bir sızıntıya göre Gümüş ve Pembe Altın renkleri internet mağazasına özel olacak. Açıkçası bu gelişme çok da heyecan verici görünmüyor. Zira Pembe Altın, halihazırda Samsung Galaxy S25 Ultra için sunulan çevrimiçi özel renk seçeneklerinden biri.

Gümüş renk seçeneği ise önceki raporlarda “Gümüş Gölge” olarak anılmıştı. Ancak bu tonun, büyük ölçüde standart bir griye yakın olması bekleniyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan Galaxy S26 Ultra, 6.9 inçlik bir ekrana ve 200 Megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapacak. 5000 mAh bataryalı telefon kutudan Android 16 işletim sistemi ile çıkacak.