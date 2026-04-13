Xiaomi'nin 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Tableti Yolda! Dev Bataryası Var

Redmi Pad 2 SE'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Pad 2 SE'nin tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılacak tablet, yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzeridne toplayacak. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip bir işelmci bulunacak.

Redmi Pad 2 SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Pad 2 SE, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Pad SE, 2023 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi Pad 2 SE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Pad SE ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 2 SE'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altıın çizelim.

Redmi Pad 2 SE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad SE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 8 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Pad 2 SE, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin vergili fiyatı 9.500 TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepte ndolayı tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Redmi Pad 2 SE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 9,7 inç

Sekiz çekirdekli bir işlemci Depolama: 128 GB / 256 GB

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Pad 2 SE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil. Redmi Pad SE'de Snapdragon 680 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 680'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunacaktır. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemclere kıyasla hem daha yüksek hız sunduğunu hem de daha verimli şekilde çalıştığını belirtelim.

Redmi Pad 2 SE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Pad 2 SE'nin ekranı 9,7 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi Pad SE'de 11 inç ekran boyutu, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modelinin ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda yeni tablette 600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösteriyor. Ayrıca bu ekran geniş görüş açısına sahip. 90Hz yenileme hızı ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Redmi Pad 2 SE'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni tableti, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Redmi Pad SE'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni tablette de 10W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi Pad 2 SE'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece sık sık şarj işlemine ihtiyaç duyulmayacak. Tabletin işlemcisi henüz belli değil ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumda yeni tablet hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.