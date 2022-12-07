Samsung Galaxy S22 Kamerasını İyileştiren Güncelleme Geldi

Samsung bugüne kadar geliştirdiği en akıllı ve güçlü telefon kamerasını sunan, mevcut amiral gemisi Galaxy S22 serisi için önemli bir kamera güncellemesi yayınladı. Galaxy S22 serisinin kamerası, yeni güncelleme ile kullanıcılara bir profesyonel gibi çekim yapma imkânı sağlıyor.

Samsung, yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S22 serisi telefon sahiplerine üst düzey fotoğrafçılık deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Güncellenen Expert RAW özelliğinin yanı sıra yepyeni Camera Assistant uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünen kareler yakalayabilecek.

Galaxy S22 Kamerası Artık Daha Profesyonel Fotoğraflara Olanak Tanıyor

Güncellenen Expert RAW özelliği, güçlü Astrophoto özelliğiyle Galaxy S22’nin gece fotoğrafçılığındaki yeteneklerini oldukça iyi seviyelere çıkarıyor ve bu yepyeni özellik sayesinde Galaxy S22 sahipleri artık yıldızların ve gökyüzündeki hareketlerin en net fotoğraflarını çekebilecek.

Galaxy S22 serisine yeni güncellemeyle gelen Camera Assistant uygulaması ise tamamen kişiselleştirilmiş bir çekim deneyimi için kullanıcılara otomasyon özelliklerini seçme fırsatı sunuyor. Camera Assistant uygulaması kullanıcılara, "Otomatik Lens Değiştirme", "Otomatik HDR" ve "Deklanşör Hızlandırma" gibi özellikleri açıp kapatma imkânı tanıyor.

Galaxy S22 serisinin yeni kamera güncellemesiyle gelen Camera Assistant uygulaması sayesinde kullanıcılar bundan böyle aşağıdaki özelliklerden faydalanabilecek: