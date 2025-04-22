Samsung’dan S22 Sahiplerine Kötü Sürpriz: One UI 7 Eksik Gelecek!

Samsung, Galaxy S22 kullanıcılarını kızdıran bir karar ile gündeme geldi. Buna göre şirket, Şubat 2022'de tanıttığı eski amiral gemisi serisi için Android 15 tabanlı One Uı 7 güncellemesi yayınlayacak ama en yeni Galaxy AI özelliklerini bu sürümle beraber eski modellerine sunmayacak. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S22 Serisine One UI 7'nin Tüm Özelliklerini Getirmeyecek

Samsung’un Android 15 tabanlı yen, arayüzü One UI 7, Galaxy S22 serisi kullanıcıları için çok yakında yayınlanacak. Ancak bu güncellemeyle özdeşleşen yapay zeka özellikleri ve bazı yenilikler bu kez sadece yeni modellere özel olacak.

Geliştiriciler tarafından paylaşılan bir test görüntüsüne göre, Galaxy S22 Plus üzerinde denenen One UI 7’de bazı önemli özelliklerin eksik olduğu ortaya çıktı. Eksik olan özellikler sırasıyla şu şekilde:

Audio Eraser: Videolardaki gereksiz sesleri temizleme özelliği, Galaxy S25’lerdeki gibi S22’de olmayacak.

Now Bar’ın Kısıtlı Versiyonu: iPhone’lardaki Dynamic Island benzeri bu özellik, S22’de sadece müzik kontrolüne izin veriyor.

Now Brief Yok: Samsung’un yeni bildirim özelliği de sadece yeni nesil cihazlara gelecek.

Bu durum her ne kadar sinir bozucu olsa da sadece Samsung'a özgü değil. Apple da bir süre önce Apple Intelligence isimli kendi AI özelliklerini duyurmuş ve sonrasında bunun sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde aktif olacağını söylemişti. Binlerce lira ödeyerek iPhone 14 Pro Max gibi telefonları kullanan kişiler ise en yeni modellere kıyasla eksik bir deneyim satın almış oldu.

One UI 7’nin resmi olarak Galaxy S22 serisine önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Ancak kullanıcılar, yeni arayüz ve bazı küçük iyileştirmeler dışında büyük yenilikleri kaçıracak.