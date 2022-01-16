Samsung Galaxy S22+ Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Samsung Galaxy S22+ özellikleri ve tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Samsung modelinde hangi donanım bileşenleri yer alacak? Cihazın teknik özelliklerine ve render görüntülerine dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S22+ Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Ekran: 6,55 inç, 120Hz, 402 ppi

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

Ön Kamera: 10 MP

Ağırlık: 195 gram

Batarya: 4500 mAh, 45W hızlı şarj

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S22 isimli yeni amiral gemisi serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 91Mobiles'ta yer alan habere göre merak içerisinde beklenen akıllı telefon modelinin bazı teknik özellikleri ve render görüntüleri sızdırıldı.

İddiaya göre 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S22+ isimli model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın maksimum parlaklık seviyesinin ise 1750 nit olacağı iddia edildi.

Birleşik Krallık'ta amiral gemisi modelinin Samsung Exynos 2100 işlemcisi ile birlikte geleceği belirtildi. 195 gram ağırlığındaki akıllı telefonda 8 GB RAM'in yer alacağı ifade edildi. Cihazın birden fazla RAM seçeneğine sahip olması bekleniyor.

Merak içerisinde beklenen yeni Samsung telefonunun kamerasına ilişkin de önemli bilgiler paylaşıldı. Ortaya atılan iddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Galaxy S22+ isimli cihazda 45W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. USB Type-C portunun yer aldığı telefonun ayrıca render görüntüleri de sızdırıldı. Paylaşılan görsellere göre kamera modülü dikey bir şekilde konumlandırılmış. Kamera modülünün yanında LED flaş bulunuyor.

Render görüntülerine baktığımızda akıllı telefonun arka kısmında Samsung logosuna da yer verildiğini görüyoruz. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan telefonda delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Cihazın sağ tarafında güç ve ses butonları mevcut.

Samsung Galaxy S22 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan yeni akıllı telefon modellerinin 9 Şubat 2022 tarihinde ön siparişe açılacağı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu akıllı telefonlar 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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