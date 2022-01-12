Samsung Galaxy S22 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Samsung Galaxy S22 serisinin tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Samsung modelleri ne zaman tanıtılacak? Yaşanan sızıntıya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy S22 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S22 isimli yeni akıllı telefon serisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore merkezli Ddaily internet sitesinde yeni modellerin tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Ddaily tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy Upacked 2022 etkinliği 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek. Çevrim içi ortamda gerçekleşeceği belirtilen etkinlikte Galaxy S22 serisinin tanıtılacağı ileri sürüldü. Ocak ayının sonuna doğru basın davetiyelerinin gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan yeni akıllı telefon modellerinin 9 Şubat 2022 tarihinde ön siparişe açılacağı iddia edildi. İddiaya göre söz konusu akıllı telefonlar 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

İddiaya göre bu tarih bilgisini bir Samsung Electronics yetkilisi paylaştı. Bu sebepten ötürü Galaxy S22 serisinin 8 Şubat tarihinde tanıtılma ihtimali yüksek. Teknoloji devi, konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru çıkmama olasılığının da olduğunu belirtelim.

Jon Prosser, geçtiğimiz ay Galaxy S22 serisinin 9 Şubat tarihinde tanıtılacağını, 25 Şubat tarihinde ise piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Görünüşe göre çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen akıllı telefon modelleri, önümüzdeki ay tanıtılacak.

Samsung Galaxy S22 Özellikleri

Ekran: 6,06 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

RAM: 8 GB / 12 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 4000 mAh

USB: USB Type-C 3.2

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4

Yukarıda yer alan teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.

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