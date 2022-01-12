Samsung Galaxy S22 Serisi Beklediğimizden Daha Pahalı Olabilir!

Paylaşılan detaylar Samsung Galaxy S22 Ultra hariç, Samsung Galaxy S22 serisinin Galaxy S21 serisinden çok farklı olmayacağını gösteriyor, bu nedenle fiyatlandırmanın da benzer olacağı düşüncesindeydik ancak gelen son sızıntı, her model için daha yüksek fiyatlandırmanın söz konusu olduğunu belirtiyor. Bu haber Samsung Galaxy S22 serisini bekleyenleri üzebilir. Her model geçen yılki telefonlardan 100 dolar daha pahalı olabilir. İşte nedeni!

Samsung Galaxy S22 Serisi Fiyatlandırmasıyla Farkı Ortaya Koyacak

Sızdırılan bilgiler sosyal medyada @chunvn8888 adında bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. chunvn8888, Samsung Galaxy S22'nin 899 dolardan (yaklaşık 660 £), Galaxy S22 Plus'ın 1.099 dolardan (kabaca 805 £) başlayacağını ve Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 1.299 dolardan (yaklaşık 955 £) geleceğini iddia etti.

Her durumda, Samsung Galaxy S21 serisindeki her eşdeğer modelin maliyetinden 100 $ daha fazla olduğu açık bir şekilde görülmekte. Elbette, bu sızıntının yanlış olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmakta yarar var. Bölgesel fiyatlandırmalar farklı olabilir. Şimdiye kadarki elimize geçen tek fiyat sızıntısının bu oluşu bizleri biraz endişelendirmiyor da değil.

Bu fiyatların doğru olduğunu varsayarsak, Samsung'un fiyatlandırmayı haklı çıkarabileceğini ve belki de bir dereceye kadar haklı çıkarabileceğini düşünmekte fayda var. Sızıntılar ve söylentilerden yola çıkarak, Samsung Galaxy S22 Ultra, dahil edilen bir S Pen ve onu barındıracak bir yuva ile tamamlanan önceki modellerinden çok farklı bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak. Bu, makul bir şekilde fiyata yansıtılabilir.

Standart Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus için daha yüksek fiyatı haklı çıkarmak daha zor görünüyor, ancak Samsung'un Galaxy S22'nin arka tarafında plastikten cama geri dönebileceği konuşuluyor, bu da muhtemelen en azından biraz fiyata yansıyacaktır.

Bununla birlikte, Samsung'un buradaki ana rakibi, yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi de dahil olmak üzere Apple ve yakın tarihli bir sızıntı, bunun da en azından Pro modelleri için bir fiyat artışı olabileceğini gösteriyor. Her iki sızıntı da doğruysa, bu iPhone 14 Pro'yu Samsung Galaxy S22 Plus ile aynı hizaya getirecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S22 serisi beklentileri fiyat artışına rağmen karşılayacak mıdır? Yeni iPhone modellerine rakip olarak gösterilebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.