Samsung Galaxy S22 Serisinin Ekran Boyutları Ortaya Çıktı

Samsung tarafından önümüzdeki senenin başında tanıtılması beklenen Galaxy S22 ailesi, son dönemlerde oldukça fazla sayıda sızıntıya konuk oluyor. Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bir fotoğraf, Samsung Galaxy S22 serisinin ekran boyutlarını ortaya çıkarmış olabilir.

Galaxy S22 Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

Daha önceki sızıntılardan duyduğumuz kadarıyla Galaxy S22 6.06 inç, Galaxy S22 Plus 6.55 inç ve Galaxy S22 Ultra 6.81 inç boyutunda ekran ile kutudan çıkacak. Ice Universe tarafından yapılan paylaşım, yeni modellerin ekran koruyucularını bir fotoğraf aracılığı ile ortaya koyuyor.

Tabii ki yalnızca fotoğraflara bakarak yeni modellerin ekran boyutlarını kavramak pek de kolay değil ancak ufak bir göz hesabı ile tutarlı bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca gördüğümüz kadarıyla her üç model de, damla çentikli ekran yapısına sahip olacak.

Galaxy S22 Serisi Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan yeni serinin Şubat 2021 tarihinde tanıtılması ve takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Bu kapsamda Galaxy S22'nin 799 dolar, Galaxy S22 Plus'ın 999 dolar ve Galaxy S22 Ultra'nın 1.199 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu yeni sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ne zaman tamamen çerçevesiz ve çentiksiz tasarım yapısına geçiş yapacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.