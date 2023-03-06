Samsung Galaxy S23 FE Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 FE çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri sızdırılan yeni akıllı telefon modeli ne zaman piyasaya sürülecek? Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S23 FE Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı söylenen Galaxy S23 FE isimli yeni akıllı telefon modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, ağustos ayında düzenleyeceği Unpacked etkinliği esnasında Galaxy S23 FE modeli dahil pek çok ürün tanıtacak.

Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 FE'nin yanı sıra Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 isimli katlanabilir akıllı telefon modelleri de tanıtılacak. Söz konusu etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Tab S8 FE ve Galaxy Tab S9 isimli tablet modellerinin de duyurulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Samsung Galaxy S23 FE isimli yeni akıllı telefon modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinin yer alacaığı iddia ediliyor. AMOLED ekran teknolojisine sahip olacağı belirtilen Galaxy S23 FE'nin 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor.

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