Samsung Galaxy S24 Sorunlarla Geldi: Android Auto'da Problemler Yaşanıyor!

Samsung'un en yeni Galaxy S24 serisi, birkaç otomobil markasında Android Auto yazılımı ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşıyor.

Samsung'a gelen geri bildirimlere göre bazı kullanıcılar Galaxy S24 serisi ile Volkswagen, Skoda ve SEAT otomobilleriyle ilgili sorunlar bildirmeye başladı. Sorunlardan etkilenen kullanıcılar Galaxy S24 cihazlarını araçlarına bağlayamıyor ve bu nedenle diğerlerinin yanı sıra navigasyon özelliklerini kullanamıyorlar.

Samsung Otomobil Sahiplerine Geçici Çözümler Öneriyor

Samsung, Volkswagen otomobillerden başlayarak birkaç sorun giderme için ipucu sunuyor. Şirket, birkaç VW otomobili ile Android telefonlar arasında "hotspot bağlantıları ile ilgili" bir uyumluluk sorunu olduğunu belirtiyor ancak şimdilik geçici çözümler kullanıcılar tarafından test edilmiş değil.

Samsung, her üç otomobil üreticisinin de Galaxy S24 sahiplerinin sorun yaşamasına neden olan araçlar için yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştığını da ekledi. Araç sahiplerinin böyle bir düzeltme güncellemesine ne zaman ulaşacakları şimdilik belirsiz.

Son olarak şirket, sorun giderme yöntemlerinden hiçbirinin işe yaramaması durumunda kullanıcıların araçlarının servis merkeziyle iletişime geçebileceklerini belirtiyor.

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