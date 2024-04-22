Samsung, Yeni Modeli Galaxy S24 FE Üzerinde Çalışmaya Başladı: Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung son günlerde telefonlarında yaşanan bir takım sorunlarla gündeme daha çok geliyor olsa da yeni cihazları üzerinde çalışmaya devam ettiği haberleri de geliyor.

Marka hakkındaki sızıntılarla ilgili güvenilir bir kaynak olarak bilinen GalaxyClub, yeni bir sızıntı ile karşımıza çıkıyor. Bu sene Galaxy S24 serisi ile büyük bit hit yakalayan Samsung'un şu an Galaxy S24 FE üzerinde çalışmaya başladığı duyuruldu.

Samsung Galaxy S24 FE Ne Zaman Gelecek?

Samsung'un Galaxy Ring akıllı yüzüğü başta olmak üzere Galaxy Watch 7 ve Galaxy Tab S10 gibi cihazları üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ayrıca yeni katlanabilir Z serisi telefonları ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.

Galaxy S23 FE'nin bir üst modeli olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan S24 FE hakkında çok fazla detay bulunmuyor. Henüz ortaya çıkan ve netleşmiş bir özellik veya fiyat bilgisi vermek şu aşamada mümkün görünmüyor.

Ancak markanın böyle bir model üzerinde çalıştığı, GalaxyClub'ın keşfettiği kodlarla doğrulanabiliyor. Cihazın tanıtılmasının da bu yılın sonu veya 2025'in ilk çeyreğinde olabileceği düşünülüyor.