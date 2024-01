Samsung Galaxy S24 Serisi Sahipleri Ekrandan Memnun Değil: Samsung'dan Açıklama Geldi!

Samsung, telefonlarında renk ayarlarını özelleştirmenize izin veriyor ancak telefonuna yeni kavuşan kullanıcılar, tek ekran modunun Galaxy S24'te olması gerektiği gibi çalışmadığını fark ettiler.

Ekranlarının canlı görünmesini isteyenler için Samsung, ekran modunu doğru renkleri gösteren Doğal'dan Canlı'ya geçirmeyi öneriyor. Daha önceki Samsung telefonlarda Canlı modu seçildiğinde fark görülebiliyordu ancak Reddit ve X'teki şikayetlere göre Galaxy S24'te neredeyse hiç değişiklik yok.

If you think that your Galaxy S24 Series display is too dull & muted, @NasiLemakTech might have revealed why.



It appears that the dull-looking display on the Galaxy S24 Series is all because of a software bug.



You can see in the images below, switching between Vivid and Natural… pic.twitter.com/wJikG2xYVg