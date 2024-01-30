Samsung Galaxy S24 Serisi Sahipleri Ekrandan Memnun Değil: Samsung'dan Açıklama Geldi!

Samsung, telefonlarında renk ayarlarını özelleştirmenize izin veriyor ancak telefonuna yeni kavuşan kullanıcılar, tek ekran modunun Galaxy S24'te olması gerektiği gibi çalışmadığını fark ettiler.

Ekranlarının canlı görünmesini isteyenler için Samsung, ekran modunu doğru renkleri gösteren Doğal'dan Canlı'ya geçirmeyi öneriyor. Daha önceki Samsung telefonlarda Canlı modu seçildiğinde fark görülebiliyordu ancak Reddit ve X'teki şikayetlere göre Galaxy S24'te neredeyse hiç değişiklik yok.

Canlı Renk Seçeneği Doğru Çalışmıyor

If you think that your Galaxy S24 Series display is too dull & muted, @NasiLemakTech might have revealed why.



It appears that the dull-looking display on the Galaxy S24 Series is all because of a software bug.



You can see in the images below, switching between Vivid and Natural… pic.twitter.com/wJikG2xYVg — Alvin (@sondesix) January 27, 2024

Galaxy S24'te Canlı seçeneğine geçmek ekranın daha doygun veya zengin görünmesini sağlamıyor, bu da Doğal seçeneğini donuk ve soluk bulan kullanıcılar için bir dezavantaj. Canlı mod, parlaklığı, kontrastı ve keskinliği iyileştiriyor ve ayrıca ekranı dış mekânlarda daha görünür hâle getiriyor.

Samsung web sitesinde yazılım sürümlerinin ayarları etkileyebileceği belirtiliyor ve sorun One UI 6.1 ile ilgili görünüyor. Bir Reddit kullanıcısı Samsung'un sorunun farkında olduğunu ve bir yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceğini söylüyor.

Galaxy S24 serisi resmî olarak yarın satışa sunulacak ancak bazı bölgelerde telefona erken ulaşmak mümkün. Her şeye rağmen, Canlı mod seçeneğinin donanıma bağlı olmaması ve Samsung'un hâlihazırda bir düzeltme üzerinde çalışıyor olması telefonun potansiyel alıcıları için rahatlatıcı.

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