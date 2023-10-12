Samsung Galaxy S24 Serisi Beklenenden Daha Erken Piyasaya Sürülecek!

Seoul Economic Daily'nin haberine göre Samsung, Galaxy S24 serisini her zamanki lansman zaman diliminden daha erken bir tarihte piyasaya sürmeyi planlıyor.

Raporda Samsung'un Ocak 2024'te ABD'nin San Francisco kentinde Galaxy S24 için bir Galaxy Unpacked lansman etkinliği düzenlemeyi planladığı iddia ediliyor.

Referans olması açısından Samsung, Unpacked etkinliğini bu yıl 1 Şubat'ta düzenlemişti ve Galaxy S23 serisini 18 Şubat 2023'te piyasaya sürmüştü ancak yeni gelen rapora göre Galaxy S24 serisi muhtemelen 18 Ocak civarında piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy S24 Serisi 18 Ocak'ta Geliyor

Lansmanın erken gerçekleştirilmesinin, Samsung'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini ilk kullanan telefonlardan olma amacı ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Teknik özelliklerden tekrar bahsedecek olursak, Galaxy S24 serisindeki tüm cihazlar 120Hz yenileme hızına sahip bir Dinamik AMOLED LTPO panele sahip olacak ancak en üst düzey modelin bu sefer titanyum çerçeve ile gelmesi bekleniyor.

Aynı şekilde serideki üç cihazın da 2400 nit parlaklığa ve Android 14 tabanlı One UI 6'ya sahip olması bekleniyor.

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