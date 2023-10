Samsung Galaxy S24 Serisinde Kullanılacak İşlemciler Belli Oldu!

Samsung Galaxy S24 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı ve bu söylentiler bu sefer telefona güç verecek işlemciye odaklanıyor.

Güney Koreli yayın organı The Elec'e göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 ya da Snapdragon 8 Gen 3 kullanacak. Galaxy S24 Ultra ise her pazarda Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek.

Esasında bu konu her yıl gündemi meşgul ediyor. Samsung, geçmişte pek çok soruna yol açan Exynos işlemcilerden vazgeçmiyor ancak kullanıcıların Exynos işlemcilere olan güvenini kaybetmesi, Samsung'u Qualcomm işlemci varyantını da piyasaya sürmesine zorluyor.

Galaxy S24 Serisi Exynos ve Qualcomm İşlemcilerle Geliyor

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın tümü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sinden güç alırken, Galaxy S23 FE ABD'de daha eski Snapdragon 8 Gen 1'i ve diğer her pazarda Samsung'un kendi Exynos 2200 işlemcisini kullanıyor.

Emin olabileceğimiz şey ise Samsung Exynos 2400 işlemcisinin Galaxy S24 serisinde kesinlikle kullanılacağı. Samsung, özel bir teknoloji ön gösteriminde bu işlemcinin geleceğini ve selefi Exynos 2200'e kıyasla genel olarak 1,7 kat daha hızlı performans ve 14,7 kat daha hızlı yapay zekâ performansı getireceğini duyurdu.

Bu durum göz önüne alındığında Samsung'un Qualcomm işlemcilerden de vazgeçemeyeceği için Galaxy S24 serisini önceki seriler gibi iki işlemci varyantıyla görmeyi bekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.