Samsung'un Galaxy S25 Yapay Zekası Yeni Nesil AI ile Geliyor

Teknoloji devi Samsung, özellikle yeni nesil Bixby'nin güçlendirilmiş yapay zeka özellikleriyle geleceği bilinen yeni bir AI deneyimini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketin resmi YouTube kanalından paylaşılan teaser videoda bir kadının Galaxy AI ile tamamen doğal bir şekilde etkileşim kurduğunu görüyoruz.

Kadın, evcil hayvan dostu ve açık hava oturma alanına sahip bir İtalyan restoranı bulmasını, bilgileri bir arkadaşıyla paylaşmasını ve detayları takvimine eklemesini isteyerek hepsini tek bir komutla tamamlıyor. Galaxy AI, bu işlemleri farklı uygulamalar arasında senkronize bir şekilde gerçekleştiriyor.

Yeni Nesil Galaxy AI Asistanı Geliyor

Samsung'un üst modellerinde yer alan asistanı şimdiye kadar pek dikkat çeken bir özellik olmamıştı. Şirket şimdi yapay zeka dokunuşuyla asistanı tabiri caizse yeniden yaratıyor.

Samsung'un bu teaser'ında özellikle vurguladığı şey, yapay zekanın daha doğal ve sezgisel bir deneyim sunmak için tasarlandığı.

Artık Galaxy AI'ın takvim ya da Samsung İnternet gibi uygulamalardan bilgi alması, ekrandaki içeriği anlaması ve görevleri uygulamalar arasında kesintisiz bir şekilde tamamlaması mümkün olacak.

Diğer Modellere de Eklenecek

Örneğin, navigasyon bilgisi almak, etkinlik planlamak ya da günlük işleri yönetmek çok daha kolay hale gelecek.

Samsung'un Sketch-to-Image gibi araçlara yapay zeka entegrasyonunu artırmasıyla, Galaxy S25 serisi yalnızca bir telefon değil, tam anlamıyla kişisel bir asistan olacak.

Söz konusu özellikler başlangıçta Galaxy S25 modellerine sunulacak olsa da sonradan diğer amiral gemisi telefonlara eklenecek.