Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! İnceliğiyle Dikkat Çeken Samsung Galaxy S25 Edge, Bükme Testine Girdi!

Samsung, mayıs ayında gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S25 serisinin en dikkat çeken üyesi olan Galaxy S25 Edge’i tanıttı. Ultra ince ve hafif tasarımıyla öne çıkan cihaz, tanıtımının ardından “Dayanıklılığı gerçekten yeterli mi?” sorularını da beraberinde getirdi. Neyse ki yapılan bükme testi, bu soruya yanıt verdi.

Samsung Galaxy S25 Edge, Bükme Testinden Geçti!

Samsung her ne kadar Galaxy S25 Edge’in günlük kullanımda dayanıklılık konusunda sorun yaşatmayacağını söylese de cihazın inceliği çoğu kişide şüphe oluşturdu. 5 milyondan fazla abonesiyle tanınan JerryRigEverything isimli YouTuber ise Galaxy S25 Edge’i bükme testine tabi tuttu.

Telefon, JerryRigEverything’in güçlü bükme denemelerine rağmen sağlamlığını korumayı başardı. Keskin bir bıçakla yapılan çizik testinde de kasası oldukça dirençliydi. Ekran ise bir çakmakla 30 saniye boyunca yakılmasına rağmen yanmadı ve kalıcı bir hasar almadı. JerryRigEverything, videoda Galaxy S25 Edge’in bu testte başarısız olacağını düşündüğünü ama telefonun kendisini şaşırttığını ifade etti. Karşılaştırmak gerekirse Apple'ın tableti iPad Pro, bu testi geçememişti.

Samsung Galaxy S25 Edge Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB (microSD yok)

İşletim Sistemi: Android 15 (One UI 7)

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz LTPO, 2.600 nit tepe parlaklık

Arka Kamera: 200 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4.800 mAh, 65W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

Boyutlar: 158.2 x 75.6 x 5.8 mm

Ağırlık: 163 gram

Malzeme: Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 ön/arka

Su ve Toz Direnci: IP68

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Diğer Özellikler: Ekran içi parmak izi, stereo hoparlör, yapay zeka destekli kamera, Android 15 güncelleme garantisi

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 Edge’in bu kadar sağlam çıkması sizi şaşırttı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.