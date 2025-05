Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu One UI 7 Güncellemesi Aldı

One UI 7 güncellemesi alan Samsung telefon sayısı her geçen gün artıyor. Amiral gemisi telefonlarla sürecini tamamlayan Samsung, orta sınıf ve giriş seviyesi modeller için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alan son telefon ise Galaxy A25 oldu. İşte detaylar!

Samsung Galaxy A25, One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, orta segmentin sevilen modeli Galaxy A25 için One UI 7 güncellemesini yayınladı. Güney Kore’de yayınlanan güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye dahil diğer ülkelerde de indirmeye sunulması bekleniyor.

A256NKSU5CYE2 numaralı güncelleme, yaklaşık 3.5 GB boyutunda ve Mayıs 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. One UI 7 her ne kadar S25 serisindeki tüm özellikleri olmasa da A25 kullanıcılarına pek çok yeni özellik getiriyor.

2023'ün sonunda tanıtılan Samsung Galaxy A25, Android 14 ve One UI 6.0 ile piyasaya sürülmüştü. İlk güncellemesini alması ise neredeyse 1.5 yıl sürdü. Ancak bunun nedeni söz konusu modelin göz ardı edilmesi değil, şirketin geliştirme konusunda sorunlar yaşaması. S24 Ultra bile One UI 7 güncellemesini sadece birkaç hafta önce aldı.

Bu ve Samsung’un vaatleri doğrultusunda, cihazın önümüzdeki yıllarda daha fazla işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. Güney Kore’deki kullanıcılar, ayarlar menüsünden "Yazılım güncellemesi" sekmesine girerek güncellemeyi indirebilir. İndirme tamamlandıktan sonra "Şimdi Yükle" butonuna basarak süreci başlatabilirler.

Türkiye'deki Samsung Galaxy A25 kullanıcılarının ise şimdilik beklemesi ve birkaç günde bir aynı adımlarla güncellemeleri kontrol etmesi bekleniyor.