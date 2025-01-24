Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air'e Daha Çıkmadan Rakip Geliyor

Samsung, geçtiğimiz gün düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Ancak bu sene bir de sürpriz yapan şirket, standart modellerin yanı sıra Galaxy S25 Edge adında dördüncü bir telefonun duyurusunu yaptı. Samsung bu modeli 2025'in ilk yarısında satışa çıkararak iPhone 17 Air'in önüne geçmeyi beklerken, Çinli akıllı telefon üreticilerinden hamle gecikmedi.

vivo, Oppo ve Xiaomi, Galaxy S25 Edge Benzeri İnce Telefonlar Çıkaraca

Çinli akıllı telefon üreticilerinin nabzını tutmasıyla bilinen Digital Chat Station, vivo, Oppo ve Xiaomi gibi üreticilerin Galaxy S25 Edge ve daha duyurulmamış iPhone 17 Air benzeri ultra ince telefonlar için çalışmalara başladığını iddia etti. Üstelik bu telefonlar Samsung ve Apple'ın ürünlerinin aksine giriş ve orta seviye modeller olacak ve buna rağmen pil performansıyla öne çıkacak.

DCS, Çinli markaların telefonlarının Samsung ve Apple'ın ince modellerine kıyasla daha büyük bataryalara sahip olacağını ve bu sayede daha iyi pil ömrü sunacağını belirtti. Bu telefonların 4.500mAh+ batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Kıyaslayacak olursak Galaxy S25 Edge'in 3.900mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği söyleniyor.

Elbette ki pil performansına etki eden tek unsur batarya kapasitesi değil. İşlemci ve ekran da burada kritik rol oynuyor. Örneğin yine S25 Edge'in oldukça güçlü olmasına rağmen enerji verimliliği ile öne çıkan işlemcisi Snapdragon 8 Elite ve OLED ekranı telefonun daha az enerji harcamasını sağlıyor.

Öte yandan vivo, Oppo ve Xiaomi gibi üreticilerin giriş/orta seviye telefonları LCD ekran ve daha az verimli işlemciler nedeniyle batarya kapasitesi avantajına rağmen S25 Edge ile benzer bir pil performansı sunabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi ince yapılı telefonlar gerçekten de dev teknoloji şirketlerinden görmek istediğiniz türde bir ürün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.