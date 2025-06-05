Samsung’un Ultra İnce Telefonu Betonla Tanıştı: Sonuç Şaşırtıcı! (Video)

Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy S25 Edge, raflardaki yerini aldığı ilk günlerde beklentilerin altında kalan satış performansıyla dikkat çekti. Birçokkişiye göre bu durumun başlıca iki nedeni telefonun yüksek fiyat etiketi ve dayanıklılıkla ilgili soru işaretleri.

Galaxy S25 Edge, tanıtıldığı ilk günden bu yana yalnızca 5.8 mm kalınlığı ve şık tasarımıyla öne çıkmayı başardı. Ancak cihazın bu kadar ince olması, beraberinde dayanıklılık konusunda ciddi endişeleri de gündeme getirdi.

Galaxy S25 Edge Düşme Testinde Sınıfta Kaldı

Her ne kadar model, geçtiğimiz haftalarda laboratuvar ortamında yapılan dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmiş olsa da, gerçek hayattaki performansı hala merak konusuydu. Bu soruya yanıt bulmak isteyen bir YouTuber, cihazı kapsamlı bir düşürme testine tabi tutarak merak edilenleri ortaya koydu.

Gerçekleştirilen testte, cihazın kulak hizasından beton zemine düşürülmesiyle ekranında anında çatlama meydana geldiğini görüyoruz. Oysa ki bu modelde, Corning’in en son geliştirdiği Gorilla Glass Ceramic 2 teknolojisi kullanılıyor. Bu özel cam, içine yerleştirilen kristallerle dayanıklılığı artırmayı amaçlasa da, pratikte S25 Edge için beklenen korumayı sunamadığı görülüyor.

Benzer bir durum arka cam için de geçerli. Cihaz aynı yükseklikten düşürüldüğünde, arka panel de kolaylıkla kırılabiliyor. Öte yandan, telefonun metal çerçevesi düşme anlarında yüzey ile temas ettiğinde camın kırılması engellenebiliyor ve hasar yalnızca çiziklerle sınırlı kalıyor.

İşte Galaxy S25 Edge ile gerçekleştirişlen düşme testi:

Yapılan düşme testi, Galaxy S25 Edge’in darbelere karşı tıpkı birçok diğer akıllı telefon gibi sınırlı dayanıklılığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle cihazı olası düşmelere karşı korumak adına koruyucu bir kılıf kullanmanızı tavsiye ediyoruz.