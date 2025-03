İddialar Doğru Çıktı: Android 16 Tabanlı One UI 8 İçin Geri Sayım Başladı! İşte Güncelleme Alacak Modeller

Samsung, güncelleme politikaları nedeniyle Android akıllı telefon dünyasında sevilen markalardan biri. Ancak son dönemlerde One UI 7’nin gecikmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Son gelen bilgilere göre firma, bunu telafi etmek için Android 16 tabanlı One UI 8 ile ilgili planlarını devreye alıyor.

Android 16 Tabanlı One UI 8 İçin Test Süreci Başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 için test sürecini öne alacağı iddia edilmişti. Şimdi bu söylenti ile ilgili yeni bir bilgi geldi. Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Tarun Vats, Samsung’un One UI 8 için ilk test sürümünü sunucularına yüklediğini ortaya çıkardı.

Samsung, yeni arayüz yazılımı ile ilgili testlerini genellikle yaz aylarında başlatır. Ancak firma, bu sefer iki ay erken davranıyor. Güney Kore merkezli şirketin bu ani hızlanmasının nedeni olarak One UI 7’nin beklenenden çok daha geç yayınlanması gösteriliyor. Öyle ki Android 15 uzun süre önce çıkmasına rağmen firmanın One UI 7 güncellemesini ancak nisan ayında dağıtmaya başlayacağı kesinleşti. Bu gecikmeler, kullanıcılardan büyük tepki çekti.

Samsung’un One UI 8 için daha erken harekete geçmesi, güncellemelerin artık çok daha hızlı sunulabileceğine işaret ediyor. Güvenilir kaynaklardan Ice Universe’e göre şirket, süreci hızlandırmak için One UI 7.1 ve 7.1.1 gibi küçük güncellemeleri tamamen atlamayı planlıyor. Bu gerçekleşirse Samsung, doğrudan One UI 8’e odaklanarak daha hızlı ve kararlı bir yazılım deneyimi sunabilir.

Android 16 tabanlı Une UI 8 Güncellemesi Alması Beklenen Modeller

Galaxy S serisi:

Galaxy S22 serisi

Galaxy S23 serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy S25 serisi

Galaxy Z Serisi:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy S FE serisi:

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy A serisi:

Galaxy A33, A53 ve A73

Galaxy A14, A24, A34 ve A54

Galaxy A15, A25, A35 ve A55

Galaxy A06, A16

Galaxy Tab serisi:

Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra

