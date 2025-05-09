Samsung Galaxy S25 Edge'e Ekran Değil Bildiğiniz Zırh Takıldı

Samsung, Galaxy S25 Edge'in ultra ince formunu korurken dayanıklılığı artırmak için yeni bir cam seramiğe ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Bu doğrultuda geliştirilen Gorilla Glass Ceramic 2'nin kırılmalara karşı daha iyi direnç sağladığı ortaya çıktı. Modelin camı, Corning'in iyon değişim teknolojisiyle güçlendirildi. Bu da darbe anında çatlakları daha iyi dağıtarak ekranın sağlam kalmasına yardımcı oluyor.

Samsung'un açıklamasına göre, bu yeni cam hem inceliği hem de gücü bir arada sunuyor. Böylece hem cihazın taşınabilirliği artıyor, hem de dayanıklılığından ödün vermiyorsunuz.

Galaxy S25 Ne Zaman Tanıtılacak?

Cihazın başlangıçta yalnızca Güney Kore ve Çin'de satışa sunulacağı öne sürülse de son bilgiler Galaxy S25 Edge'in Mayıs sonuna kadar ABD ve diğer pazarlarda da satışa çıkacağını söylüyor. Resmi tanıtım tarihi ise geçtiğimiz günlerde İtalya kaynaklı bir sızıntı sayesinde netleşti.

Galaxy S25 Edge, 13 Mayıs'ta Kore saatiyle sabah 09:00'da düzenlenecek canlı yayınla tanıtılacak. ABD'de ise bu yayın zaman farkı nedeniyle 12 Mayıs akşamı yapılacak. Samsung'un sitesinde ön siparişe açılan cihazı alanlara 50 dolarlık mağaza kredisi de veriliyor.

Samsung, Galaxy S25 Edge'i ilk kez yılın başında ufak bir tanıtımla göstermiş ama pek fazla bilgi vermemişti. O günden beri cihazın fiyatı, kalınlığı, ağırlığı, arka yüzeyinin seramik olabileceği gibi birçok söylenti sosyal medyada dolaşıp durdu.

Samsung Galaxy S25 Edge Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+'ın fiyatına yakın bir etiketle ortaya çıkabilir. Tabii bunlar bir söylenti olmaktan öteye geçmiyor. Galaxy S25+ modelinin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 63 bin 499 TL. Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı ise bu doğrultda 65 bin TL civarında olabilir.