Ultra İnce Samsung Galaxy S25 Edge'in Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak özellikleri resmî olarak paylaşılmadı. Yaşanan yeni sızıntı, telefonun kameralarını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S25 Edge'in Kameraları Nasıl Olacak?

Samsung'un Galaxy S25 Edge isimli modelinin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Daha önce 200 MP kameranın yer alacağı yine gündeme gelmişti ancak ultra geniş açılı kameraya dair detay mevcut değildi. Yeni sızıntı, arka kameralar nasıl olacak sorusuna ışık tutarak önemli bir bilgi sağladı.

Karşılaştırma yapacak olursak Samsung Galaxy S25'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Galaxy S25 Edge modelinde Snapdragon 8 Elite'ın yedi çekirdekli sürümü yer alabilir. Bu sürümde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve beş adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M bulunuyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Galaxy S25 Edge, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu sunabilir.