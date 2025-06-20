Samsung'a Galaxy S25 Edge Şoku! Satışlar Çakıldı

Samsung, uzun süredir merakla beklenen Galaxy S25 Edge modelini geçtiğimiz ay kullanıcılarla buluşturdu. Sadece 5.6 mm kalınlığındaki bu ultra ince telefon, tasarımıyla dikkat çekse de satış konusunda beklentilerin gerisinde kaldı.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefonları genellikle ilk birkaç ayda yüksek satış rakamlarına ulaşırken Galaxy S25 Edge bu geleneği bozdu. Edinilen bilgilere göre zayıf talep nedeniyle Samsung, modelin üretim miktarını azaltma kararı aldı. İşte detaylar...

Samsung, Galaxy S25 Edge Üretim Miktarını Düşürdü

Samsung’un Galaxy S25 Edge için beklentileri oldukça yüksekti. Şirket, bu modelin serinin en çok satan telefonu olmasını umuyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Satış rakamları beklentilerin altında kaldı ve model, beklenen ilgiyi göremedi.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy S25 Edge’in satış performansının beklentileri karşılamaması üzerine Samsung, modelin üretim adetlerini düşürme kararı aldı.

Bu marka için pek de iyiye işaret etmiyor. Zira önümüzdeki sene piyasaya süreceği Galaxy S26 serisinde de Edge modele yer vermeyi planlıyor. Fakat Galaxy S25 Edge'in beklenen ilgiyi görmemesi, Samsung'un planlarını tekrardan gözden geçirmesine sebep olabilir.

Samsung Galaxy S25 Edge Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, LTPO Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120×1440), 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık, Gorilla Glass Ceramic 2

6.7 inç, LTPO Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120×1440), 120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık, Gorilla Glass Ceramic 2 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) GPU: Adreno 830 – Ray tracing ve Vulkan desteği

Adreno 830 – Ray tracing ve Vulkan desteği RAM: 12 GB - LPDDR5X

12 GB - LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB - UFS 4.0

256 GB / 512 GB - UFS 4.0 Arka Kamera: 200 MP ana kamera (f/1.7, OIS, AI Zoom) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2)

Ön Kamera: 12 MP (f/2.2), 4K video destekli

12 MP (f/2.2), 4K video destekli Video Kayıt: 8K @ 30 fps, 4K @ 60 fps, 1080p @ 240 fps

8K @ 30 fps, 4K @ 60 fps, 1080p @ 240 fps Batarya: 3900 mAh

3900 mAh Şarj: 25W kablolu hızlı şarj 15W kablosuz şarj (Qi2) 4.5W ters kablosuz şarj

Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7

Android 15 tabanlı One UI 7 Güncelleme Desteği: 7 yıl (sistem + güvenlik)

7 yıl (sistem + güvenlik) Yapay Zeka: Galaxy AI (Google Gemini destekli) Generative Edit, AI Zoom, Live Translate, Audio Eraser

Galaxy AI (Google Gemini destekli) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2, UWB

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2, UWB Dayanıklılık: IP68, Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2

IP68, Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos

Stereo hoparlör, Dolby Atmos Renk Seçenekleri: Titanium Jetblack, Titanium Silver, Titanium Icyblue

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