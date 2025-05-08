Aşırı İnce Samsung Galaxy S25 Edge'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung, Galaxy S25 serisini geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak özellikleri resmî olarak paylaşılmadı. Yapılan açıklama ile birlikte Galaxy S25 Edge'in tanıtım tarihi belli oldu.

Samsung Galaxy S25 Edge Tanıtım Tarihi

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 Edge isimli akıllı telefonun 13 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 03.00'te tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri (Söylenti)

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 Edge 5,84 mm kalınlığında olacak. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alacak telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacağı söyleniyor. Telefonun 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy S25 Edge Fiyatı (Söylenti)

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+ ile benzer fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yani Galaxy S25 Edge modeli 999 dolar civarı başlangıç fiyat etiketine sahip olacak.

Galaxy S25+ modeli Türkiye'de 63 bin 499 TL başlangıç fiyata satılıyor. Eğer söz konusu iddia doğruysa Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı 64 bin TL civarı olabilir. Bunun yalnızca bir tahmin olduğunu belirtelim.