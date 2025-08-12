Dünyanın En Güçlü Mobil İşlemcisi Performans Testine Girdi

Dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olmaya hazırlanan Snapdragon 8 Elite 2 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan işlemci bu kez Geekbench testinde görüntülendi. İşlemci bu testte çok başarılı bir performans sergiledi.

Snapdragon 8 Elite 2 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Geekbench 6.4'te ortaya çıkan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi tek çekirdek testinde 3 bin 393 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 515 puana ulaştı. Bu, geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8 Elite'a kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 9'luk bir artışa işaret ediyor.

Geekbench'te SM-S947U model numarasına sahip telefonun Samsung Galaxy S26 Edge olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenden ötürü testte işlemcinin "for Galaxy" sürümü olabileceği düşünülüyor. Testteki cihazda 12 GB RAM ve Android 16 işletim sistemi bulunuyor.

Test esnasında CPU çekirdeğinin maksimum potansiyeli olan 4.74GHz yerine yalnızca 4.0GHz hızında çalıştığı belirtildi. Bu, işlemcinin tam performansını göstermediği ve piyasaya sürülecek sürümün daha yüksek puanlar alabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre yeni işlemci, iki adet 4.74GHz ve altı adet 3.63GHz olmak üzere sekiz adet çekirdek içerecek. Snapdragon 8 Elite, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Hangi Telefonlar Snapdragon 8 Elite 2'ye Sahip Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi Samsung Galaxy S26 serisi, Xiaomi 16 serisi, Oneplus 15 serisi, Honor Magic 8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 ve Redmi K90 serisi dahil pek çok telefonda yer alacak.

Snapdragon 8 Elite 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sergilediği yüksek performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Snapdragon 8 Elite 2'nin 23 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte işlemcinin tüm özellikleri belli olacak.