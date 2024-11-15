Samsung Galaxy S25 Geekbench Performansı: Beklentiler Karşılandı mı?

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisinin detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yakın zamanda Geekbench'te görünen cihaz, performansıyla göz doldurmak yerine hayal kırıklığı yarattı. İşte Samsung Galaxy S25’in teknik özellikleri ve ilk performans değerlendirmesi...

Snapdragon 8 Elite for Galaxy ve 12 GB RAM ile Test Edildi

Galaxy S25, Geekbench listesinde "SM-S931N" model numarasıyla görüntülendi. Bu cihazın Kore modeli olduğu düşünülüyor. En dikkat çeken detay ise cihazın Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi ile donatılmış olmasıydı.

Standart Snapdragon 8 Elite işlemcisine kıyasla 4.47 GHz saat hızına ulaşan bu özel çip, Samsung’un tüm pazarlarda Snapdragon tabanlı işlemcileri kullanma stratejisini sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Cihazın 12 GB RAM kapasitesini de dikkate alırsak depolama seçeneklerinin 256 GB veya 512 GB olarak değişiklik göstermesi muhtemel.

Test Sonuçları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Sağlam mimarisine rağmen cihazın test sonuçlarına baktığımızda OnePlus 13 ve Xiaomi 15 gibi modellerin çok altında kaldığını görüyoruz. Çekirdeklerin gösterdiği perfonmans şöyle:

Tek çekirdek : 2481 puan

: 2481 puan Çok çekirdek: 8658 puan

Bu skorlar, aynı işlemciyi kullanan diğer cihazlara kıyasla düşük. Yukarıda bahsettiğimiz modeller, 3000'in üzerinde tek çekirdek ve 9000'in üzerinde çok çekirdek puanlarına ulaşmayı başarmışken, Samsung'un amiral gemilerinden birinin bu kadar düşük performans göstermesi hayal kırıklığına uğratıyor.