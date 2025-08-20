Samsung'dan 1.78 GB'lık Dev Güncelleme: Galaxy S25'ler Artık Daha Stabil

Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8'in beşinci beta güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 1.78 GB boyutundaki güncelleme, çok sayıda hata düzeltmesini beraberinde getirirken, kararlı sürümün de çok yakında tüm kullanıcılara sunulacağının sinyalini veriyor.

Galaxy S25 Serisi için One UI 8'in Beşinci Beta Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un Galaxy S25 modellerini tanıtmasının üzerinden sadece yedi ay geçti. Ancak şirket şimdiden söz konusu telefonlara One UI 8 güncellemesi sunmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Samsung bir süre önce İngiltere, ABD, Hindistan ve Almanya başta olmak üzere seçili ülkelerdeki beta kullanıcılarıyla test sürecine başladı.

Şimdi ise bu süreçte sona gelindi. Samsung bugün ZYH6 numaralı beşinci One UI 8 beta güncellemesini Galaxy S25 serisi kullanıcıları için yayınladı. Bilmeyenler için beta süreçleri pek de standart yazılım güncellemeleri gibi ilerlemez. Bu versiyonlar doğal olarak pek çok hata barındırıyor ve önemli her güncelleme bu hataları gidermeyi hedefliyor.

Samsung'un paylaştığı değişiklik listesine göre, yeni beta sürümünde de pek çokj hata düzeltmesi yer alıyor. Hotspot bağlantı sorunları, S Pen hava komutlarındaki hatalar ve 100x zoom ile ay fotoğrafı çekerken görünen mor renk sorunu giderilen problemler arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra, kilit ekranındaki saat boyutunun küçülmesi, hızlı ayarlar ve bildirim pencerelerinin üst üste binmesi gibi arayüz hataları da düzeltildi. Rahatsız Etmeyin modunun ayarlarının sıfırlanması ve Now Brief içeriklerinin aniden kaybolması gibi kullanıcı deneyimini etkileyen sorunlar da bu güncellemeyle çözüme kavuşturuldu.

Güvenli klasördeki uygulamalarda ekran görüntüsü alma hatası da giderilen problemler arasında yer alıyor. Samsung, yazılımın genel kararlılığını artırmak için birden fazla uygulama güncellemesi de ekledi. Böylelikle Mayıs ayında başlayan One UI 8 beta programının son aşamalarına gelindi.

Dördüncü beta sürümünün geçtiğimiz ay sonunda yayınlanmasının ardından gelen bu güncelleme, kararlı sürüm öncesi son veya sondan bir önceki beta olması bekleniyor. Samsung'un Eylül ayında kararlı One UI 8 sürümünü S25 serisi başta olmak üzere pek çok model için kullanıma sunması bekleniyor.