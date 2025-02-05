Samsung'dan Büyük Başarı: Galaxy S25 Serisi Rekor Kırdı

22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisi ön sipariş rekoru kırarak önemli bir başarının altına imza attı. Peki, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri kaç adet sattı?

Samsung Galaxy S25 Serisine Yoğun İlgi Gösteriliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisinin ön sipariş miktarının Güney Kore'de 1.3 milyona ulaştığını duyurdu. Bu ön sipariş adedine 24 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ulaşıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 serisinin ön sipariş sayısı ise 1.21 milyon olarak açıklanmıştı. Böylelikle Galaxy S25 serisi, önceki seriye fark atarak önemli bir başarı elde etti.

Galaxy S25 serisindeki modeller arasında en çok Galaxy S25 Ultra tercih edildi. Serinin en pahalı telefonu olan Galaxy S25 Ultra ön siparişlerin yüzde 52'lik kısmını oluşturdu. Bu telefonu yüzde 26 ile Galaxy S25 takip etti. Galaxy S25+ modelinin oranı yüzde 22 olarak açıklandı.

Galaxy S25 serisine yakında bir model daha katılacak. İnceliğiyle öne çıkan Galaxy S25 Edge'in ön siparişlerde nasıl bir performans göstereceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Telefonun özellikleri henüz resmî olarak açıklanmadı fakat 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın olmak üzere iki farklı arka kameraya sahip olması bekleniyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Galaxy S25 Edge, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu sunabilir.