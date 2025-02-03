Samsung Galaxy S25 Ultra Sağlamlık Testinde Sınıfta Kaldı (Video)

Güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy S25 Ultra'nın dayanıklılık testi videosu yayınlandı. Peki, Güney Koreli teknoloji devinin yeni telefonu test sürecinde nasıl bir performans sergiledi?

Samsung Galaxy S25 Ultra Dayanıklılık Testini Geçebildi mi?

22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S25 serisi tanıtıldı. Bu seride çeşitli özellikler nedeniyle öne çıkan Galaxy S25 Ultra'nın ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu.

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı.

Arka kameraların üzerinde yer alan halkaların çıkarılabilmesi dikkat çekti. Ayrıca ekrana çakmak aracılığıyla bir süre boyunca ısı testi uygulandı. Isı testi sonrasında ekranda iz kalsa da çalışmaya devam etti. Bunların yanı sıra bükme testi de yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S25 ve iPhone 16 Pro Max'in kameraları karşılaştırılmıştı. Keskin ve net fotoğraflarda iPhone 16 Pro Max öne çıkarken Geniş açı, zoom ve manzara fotoğraflarında Galaxy S25 Ultra'nın performansı dikkat çekmişti. Görüntülere aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.