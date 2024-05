Samsung, Galaxy S25 Ultra Konusunda Çok Kararsız: Kaç Adet Kamera Olacak?

Samsung'un Galaxy S25 serisi için Ocak lansmanı henüz uzakta olsa da, bazı sızıntılar ve söylentiler dolaşmaya başladı.

X platformunda başlayan sızıntılar Galaxy S25 Ultra hakkında birçok çelişkili iddiaya yol açtı. En dikkat çekici sızıntılardan biri, kamera sayısının 3'ten 4'e çıkacağına dair birkaç X kullanıcısından gelen iddialar oldu. Bu da Galaxy üreticisinin 3x kamerayı terk edeceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

What is certain is that the Samsung Galaxy S25 Ultra still has four cameras.

Samsung won’t take the liberty of removing the 3x lens, but an upgrade is very possible.

