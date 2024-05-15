Samsung, Galaxy S25 Ultra Konusunda Çok Kararsız: Kaç Adet Kamera Olacak?

Samsung'un Galaxy S25 serisi için Ocak lansmanı henüz uzakta olsa da, bazı sızıntılar ve söylentiler dolaşmaya başladı.

X platformunda başlayan sızıntılar Galaxy S25 Ultra hakkında birçok çelişkili iddiaya yol açtı. En dikkat çekici sızıntılardan biri, kamera sayısının 3'ten 4'e çıkacağına dair birkaç X kullanıcısından gelen iddialar oldu. Bu da Galaxy üreticisinin 3x kamerayı terk edeceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

What is certain is that the Samsung Galaxy S25 Ultra still has four cameras.

Samsung won’t take the liberty of removing the 3x lens, but an upgrade is very possible.

I'll have to wait for more specific and accurate news. ​​​

I will bring you absolutely accurate camera… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 14, 2024

Samsung Galaxy S25 Serisi ile 3 Kamera Tarih mi Oluyor?

Sperandio4Tech'e göre, Samsung'un 3x görüntü oluşturmak için 200 MP'lik bir ana kamera kullanacağı iddia ediliyor, ki bu önceki modelle aynı sensör boyutunu paylaşıyor. Ayrıca, S25 Ultra'nın büyük sensöre ve değişken yakınlaştırmalı periskop kameraya sahip olacağı da belirtiliyor. Bu özellikler, Sony Xperia 1 III ile uyumlu olan değişken telefoto kamerasıyla 3x veya 4,4x optik yakınlaştırmayı mümkün kılacak.

Bir diğer sızıntı kaynağı olan @BennettBuhner, Galaxy S25 Ultra'nın üç kamera yerine dört kamera alacağını iddia etti. Ayrıca, Samsung'un "seçili yakınlaştırma aralıklarına" sahip 50 MP değişken telefoto kamera sunacağını belirtiyor. Ayrıca, 7x optik yakınlaştırmanın ötesine geçerse, 14x "kayıpsız" yakınlaştırma özelliğini de tahmin ediyor.

Ünlü Samsung sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın hala dört arka kamera sunacağını ve Samsung'un 3x lensi çıkarmayacağını iddia etti. Ancak, yükseltilmiş bir 3x kameranın "oldukça mümkün" olduğunu da ekledi.

Samsung'un geçmişi, Ultra kamera yükseltmelerinde oldukça tutucu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, genellikle 3x kameranın bazı kapasiteye sahip olacağına dair mantıklı bir beklenti içindeyiz, ancak yine de yükseltilmiş bir sensör için umutlu olabiliriz.