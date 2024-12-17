Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Renk Seçeneklerinde Şaşırtıcı "Esintiler"
Samsung'un güvenilir kaynaklarından Ross Young, yakın zamanda lansmana çıkacak olan Galaxy S25 Ultra modellerinin renk paletine dikkat çekti.
Samsung’un Galaxy S25 lansmanına sayılı günler kala güvenilir bilgi kaynağı Ross Young, Galaxy S25'in "Ultra" zengin renk paletiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Ocak ayında gerçekleşecek olan lansmandan önce çıkan detaylar, sadece geniş renk paletini değil, ayrıca dikkat çeken bir yeniliği de ortaya koyuyor: Modellerde siyah renk var, ancak iki farklı tonda.
JetBlack: Geçmişten Gelen Bir Hatıra
Bu iki siyahtan biri "JetBlack" adıyla anılıyor. Apple’ın geçmişte kullandığı bu renk adı, Samsung tarafından yeniden yorumlanmış olsa gerek.
JetBlack’in, diğer siyah tonu olan “Titanium Black” ile nasıl bir fark yaratacağı şimdilik belirsiz olsa da, bu farklılık, Samsung’un ürün paletindeki cesur yaklaşımının bir kanıtı.
Tabii Samsung’un sunduğu renkler sadece siyah tonlarla sınırlı kalmıyor. Bu iki siyah tonunun haricinde 5 farklı renk seçeneği de var. Söylentilere göre bazılarına erişim sınırlı olacak ve belli kriterleri var.
Samsung Galaxy S25 Renk Seçenekleri
S25 Ultra, aşağıdaki çarpıcı renk seçenekleriyle geliyor:
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Titanium SilverBlue
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Titanium Gray
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Titanium WhiteSilver
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Titanium JadeGreen
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Titanium PinkGold
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var: Bazı renklerin sadece Samsung’un online mağazasına özel olabileceği iddia ediliyor. Örneğin, JetBlack, JadeGreen ve PinkGold renklerinin sadece Samsung’un kendi kanalından temin edilebilecek.
Bu iddiaların henüz kesinleşmediğini de ayrıca belirtelim. Renk paletinin Samsung’un işlem detaylarına ve tasarımda fark yaratma arzusuna dikkat çektiği bir gerçek.
Yakın zamanda daha fazla detayın netleşmesini beklerken yorumlarda hangi rengin favoriniz olduğunu belirtmeyi unutmayın!
Geliyor Gelmekte Olan: Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Tasarımı Ortaya Çıktı!
Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımına ait önemli bilgiler içeren yeni görseller ortaya çıktı.