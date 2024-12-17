Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Renk Seçeneklerinde Şaşırtıcı "Esintiler"

Samsung’un Galaxy S25 lansmanına sayılı günler kala güvenilir bilgi kaynağı Ross Young, Galaxy S25'in "Ultra" zengin renk paletiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Ocak ayında gerçekleşecek olan lansmandan önce çıkan detaylar, sadece geniş renk paletini değil, ayrıca dikkat çeken bir yeniliği de ortaya koyuyor: Modellerde siyah renk var, ancak iki farklı tonda.

JetBlack: Geçmişten Gelen Bir Hatıra

Bu iki siyahtan biri "JetBlack" adıyla anılıyor. Apple’ın geçmişte kullandığı bu renk adı, Samsung tarafından yeniden yorumlanmış olsa gerek.

JetBlack’in, diğer siyah tonu olan “Titanium Black” ile nasıl bir fark yaratacağı şimdilik belirsiz olsa da, bu farklılık, Samsung’un ürün paletindeki cesur yaklaşımının bir kanıtı.

Tabii Samsung’un sunduğu renkler sadece siyah tonlarla sınırlı kalmıyor. Bu iki siyah tonunun haricinde 5 farklı renk seçeneği de var. Söylentilere göre bazılarına erişim sınırlı olacak ve belli kriterleri var.

Samsung Galaxy S25 Renk Seçenekleri

S25 Ultra, aşağıdaki çarpıcı renk seçenekleriyle geliyor:

Titanium SilverBlue

Titanium Gray

Titanium WhiteSilver

Titanium JadeGreen

Titanium PinkGold

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var: Bazı renklerin sadece Samsung’un online mağazasına özel olabileceği iddia ediliyor. Örneğin, JetBlack, JadeGreen ve PinkGold renklerinin sadece Samsung’un kendi kanalından temin edilebilecek.

Bu iddiaların henüz kesinleşmediğini de ayrıca belirtelim. Renk paletinin Samsung’un işlem detaylarına ve tasarımda fark yaratma arzusuna dikkat çektiği bir gerçek.

Yakın zamanda daha fazla detayın netleşmesini beklerken yorumlarda hangi rengin favoriniz olduğunu belirtmeyi unutmayın!