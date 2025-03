Samsung Galaxy S25 Ultra, Sürpriz Bir Renk Seçeneği İle Tekrardan Sahneye Çıkıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz ocak ayında tanıttığı Galaxy S25 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, serinin üst düzey modeli Galaxy S25 Ultra'ya yeni bir renk seçeneği sunacağını duyurdu.

Şirket, amiral gemisi telefonunun 8. renk seçeneğini Twitter'da yaptığı paylaşımla duyururken, cihazın yeni versiyonu ile ilgili detay vermekten kaçındı. Ancak iddialar, yeni rengin koyu tonlu bir gri olduğunu işaret ediyor.

Ünlü akıllı telefon üreticisi, GalaxyS25 Ultra'yı Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Beyaz Gümüş ve Titanyum Gümüş Mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte tanıtmıştı. Ardından yeni telefonu için Titanyum Jet Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe Altın seçeneklerinin de satışa sunulduğuna şahit olduk. Şimdi ise cihazın koyu gri bir renk seçeneğiyle tekradan sahneye çıkacağı belirtiliyor.

Samsung'un yeni renk seçeneği ile ilgili yaptığı paylaşım incelediğimizde, şirketin telefon ile birlikte gelen S Pen’in mevcut Titanyum Gri modelinden daha koyu bir gri rengine vurgu yaptığını görüyoruz. Markanın halihazırda S25 Ultra için koyu tonlarda yalnızca siyah renk seçeğini piyasaya sürdüğünü de hesaba katarsak, yeni versiyonun gri renkte olma ihtimalinin gayet yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan yeni renk seçeneğinin küresel pazarda mı satışa sunulacağı yoksa sadece belirli bölgelere mi özel olacağını bilmiyoruz. Samsung'un söz konusu paylaşımı sadece Hindistan'a özel olarak yaptığını belirtelim. Şirket belki de yeni renk seçeneğini sadece bu ülkedeki tüketicilerin beğenisine sunabilir.

It’s time to embrace the darkness. Your Galaxy is coming soon in an Ultra-new colour. Stay tuned. #GalaxyS25Ultra #Samsung pic.twitter.com/F1Arex1Lnp